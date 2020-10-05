知多啲：擔心染疫死亡壓力大 可致創傷後壓力症

【明報專訊】2003年SARS襲港，奪去299人性命，社會瀰漫一片愁雲慘霧。其中在淘大花園出現大規模爆發，期刊Social Science & Medicine在2005年請來903名淘大花園居民接受研究調查，發現SARS相關的污名（stigma）影響了大多數居民，並在工作、人際關係、學校教育等領域受到迴避、侮辱、邊緣化和排斥。

精神科專科醫生黃宗顯當年在醫管局工作，曾接觸SARS康復者，有人患上抑鬱症、創傷後壓力症（PTSD），部分人需長期服藥。2009年刊於醫學期刊General Hospital Psychiatry有關SARS倖存者的長期精神狀態研究，招募了90名倖存者，發現自SARS爆發以來，有58.9％人患上精神疾病；而爆發後30個月，25.6%患上創傷後壓力症，15.6％有抑鬱症。

研究：28％人因新冠高度焦慮

事隔17年，在全球肆虐的新冠病毒，會否跟SARS一樣觸發精神疾病？黃宗顯引述Psychosomatics的一個相關研究，對象是來自190個內地城市的1738名市民，發現28％人有高度焦慮、17％患抑鬱症、8％有壓力和情緒困擾。抑鬱症核心徵狀包括情緒低落、對以往喜愛事情失去興趣，情况持續逾兩星期；其餘徵狀包括想法負面、缺乏動力、容易疲倦、胃口改變等。

「新冠患者擔心自己能否康復，會否染病死亡，對他們來說是很大心理壓力。」當壓力事件對生命構成威脅，不論是直接經歷、親身目擊，還是從親人、朋友得悉事件，都可能引致創傷後壓力症。患者會有侵入性徵狀（intrusion symptoms），例如重複想起染病經過、發噩夢、回閃、接觸類似創傷事件的情景時有情緒或生理反應。若徵狀持續逾1個月，對生活、工作、社交帶來困擾，則有可能患上創傷後壓力症。「再踏足同一個地方或染病時送往的醫院，就會情緒不安。」當年SARS時，黃宗顯其中一個病人是醫護人員，入院治療的地方正是他工作地點。當勾起染病回憶時，他除了感到不安，亦會心跳、手震。

此外，創傷後壓力症患者會有逃避行為，不想經過事發地方、不願談及有關事件。在認知及情緒上亦有負面的改變，例如對事物失去興趣、覺得與他人疏離、對自己或世界有過於消極的想法等。患者亦會在情緒喚醒和反應性有所改變，如難以集中、容易煩躁、難以入睡、出現暴力行為、過度警覺等。

黃宗顯表示，新冠疫情持續，感染人數多且遍佈全世界，預計將來香港或其他地方的人，有精神情緒障礙的風險比SARS時更高。他提醒，SARS康復者出現精神健康問題，新冠患者亦都要知道他們同樣有風險。如果有精神疾病徵狀，盡快求醫。