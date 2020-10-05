鼻咽癌免疫療法 停藥不停效 「長尾效應」延存活率

注意病徵——隨腫瘤擴散，病人頸側淋巴結脹大（左圖）及無故流鼻血（右圖），但很多人卻誤以為是熱氣或乾燥所致，錯失治療的黃金時機。（設計圖片，模特兒與文中提及疾病無關，Srisakorn＠iStockphoto）

【明報專訊】放射治療（俗稱電療）是醫治鼻咽癌的主要方法，二三十年前技術所限，電療引致皮膚灼傷、口腔潰爛、神經壞死等長期後遺症相當嚴重，有病人因而放棄治療。

過去10年，放射治療技術不斷改進，鼻咽癌電療向更精準的方向邁進，治療後遺症已大大減少；研究亦發現免疫治療能有效幫助化療失效的鼻咽癌患者，控制病情令腫瘤縮小。

個案：鼻咽癌擴散 免疫治療腫瘤消退

個案1：65歲女，無意中摸到頸部淋巴小結，起初以為是發炎未加理會；3個月後，子女發現她近來頸部腫脹愈見明顯，才意識到事態嚴重往醫生處求診，經檢查後確診中後期鼻咽癌。

個案2：35歲男，最初頸部淋巴腫脹，後確診中期鼻咽癌，因擔心電療化療後遺症而採用自然療法，大半年後回來覆診癌病已擴散至骨、肺及肝臟。

個案3：40歲男，鼻咽癌已擴散至淋巴、肺、肝及骨。經多線化療後依舊無法控制病情，後嘗試免疫療法，療效顯著，擴散的腫瘤明顯消退。

近月接觸過上述鼻咽癌病例，希望藉此拆解一些鼻咽癌常見謬誤，以及介紹鼻咽癌治療最新發展。

七成初診者淋巴腫脹 多誤當「熱氣」

鼻咽癌是本港、華南以至東南亞地區常見癌症。香港癌症資料統計中心數據顯示，於2017年鼻咽癌是本港男士第6常見癌症（616宗新症屬男性）；而在男女癌症患者當中，鼻咽癌則排行第11位，合共有828宗新症，尤幸近年個案有回落趨勢。另外，相對其他常見癌病，鼻咽癌發病年齡一般較早，高峰期約40至50歲，其中男性發病率比女性高出兩倍多。此年齡正值大部分男士事業的黃金時間，且他們大都是家庭經濟支柱，可以想像發病對家庭的巨大影響。

中年高峰 發病男比女多兩倍

由於鼻咽相當隱蔽，在鼻腔盡頭，喉嚨上端，一般人難以察覺，如無特別儀器，醫生亦不能檢查清楚，因此，早期鼻咽癌不易發現，病人亦沒有明顯病徵。但隨着腫瘤生長及癌細胞擴散，70%以上病人在初診時已有頸側淋巴結脹大的徵狀。很多人誤以為淋巴腫脹為「熱氣」及「發炎」所致，但此類淋巴腫脹通常程度較輕微，且會於短期內消退。若淋巴結持續增大，必須盡快找醫生仔細檢查，以免錯失治療黃金期。除此以外，無故流鼻血也是常見病徵，很多人卻誤以為是天氣乾燥而忽視。

早期患者5年存活率逾九成

及早發現是根治的關鍵，早期鼻咽癌5年存活率逾90%，中期則約70%至80%，而晚期已擴散的病人則只有約20%。所以，千萬不要諱疾忌醫或忽視輕微病徵而錯失治療的黃金時機。

治療方法：電療大躍進 後遺大減勿棄醫

放射治療（俗稱電療）是醫治鼻咽癌的主要方法，早期患者只需接受電療，中後期患者則需配合電療及化療。電療，顧名思義，是用強輻射線照射患處，殺死癌細胞。整個治療需分30多次做，1星期5天，為期6至7星期。不少病人對電療引起的副作用及後遺症抱極大的戒心，擔心電療會引致皮膚灼傷、口腔潰爛、神經壞死等。

輻射線集中腫瘤 保正常組織

我經常為鼻咽癌康復者覆診，當中不少是於20年甚至30年前接受電療；由於當時技術所限，治療引致長期後遺症相當嚴重及普遍，癌症根治後，病人生活質素也大受影響。但自2000年起，香港大部分醫院已廣泛採用三維適形放射治療（3D conformal radiotherapy）及強度調控放射治療（intensity-modulated radiotherapy，IMRT）。此技術特點是能精確地控制輻射線，將最高治療劑量準確地集中射向腫瘤，同時將周圍正常組織（包括神經線、腦、腦下垂體、唾液腺、口腔等）的劑量調校到最低；技術上可以消滅腫瘤並同時保存正常組織。因此，近10年接受電療的病人，後遺症已大幅減少。

港技術世界前列 逾七成人根治

隨着香港逐步引入更先進的技術，如立體定位放射治療（sereotactic body radiotherapy，SBRT）、導航螺旋斷層電腦掃描（tomotherapy），以及快將投入服務的質子放射治療（proton therapy）等，鼻咽癌電療將會向更精準的方向邁進，未來治療的後遺症將會進一步減少。若病人因對電療固有印象而放棄治療，實在十分可惜。希望有更多鼻咽癌康復者能在不同平台分享經驗，幫助掃除公眾對電療負面印象。

香港治療鼻咽癌的技術位處世界前列，超過70%鼻咽癌患者能完全根治。但不幸地，約30%患者接受電療後仍會復發及擴散至其他器官，例如肺部、肝臟及骨等。醫生一般會用化療令腫瘤縮小，控制病情，延長病人壽命。但隨病情發展，腫瘤會慢慢形成抗藥性，因此，病人接受一線及二線化療後，並沒有太多有效藥物的選擇。近年，免疫療法於治療腫瘤日趨普及，其原理是透過靜脈注射免疫檢查點藥物（checkpoint inhibitors）激活患者自身免疫系統，正確辨識並進而攻擊癌細胞。

化療失效 免疫治療作防線

免疫療法最大特點有二，首先藥物副作用較化療為小；第二是一旦腫瘤對藥物有反應，就會產生「長尾效應」，即使治療結束，停止使用免疫治療藥，患者自身免疫系統仍會持續發揮抗癌作用，延長病人存活期的效果顯著。

近兩三年已有數個研究證實，免疫治療能有效幫助化療失效的鼻咽癌患者，控制病情令腫瘤縮小。現在，亦有數個大型臨牀研究，期望能將免疫治療更廣泛採用於不同期數的鼻咽癌患者上。另一個研究方向是期望找出適合的腫瘤標誌物（biomarkers），準確預測哪類患者最適合免疫治療，為病人配對最合適的治療策略。

香港大學臨牀腫瘤學系現正展開一個全新免疫治療的研究，招募化療失效及已擴散的鼻咽癌患者參加。

詳情：bit.ly/366aFmt

查詢：oncology@hku.hk

文：蔣子樑（香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授）

編輯：林曉慧

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