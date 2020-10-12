急救心得：懷疑脫骱骨折 避免移動傷者

小心中暑——秋高氣爽，但猛烈太陽仍不容輕視，若行山路徑少樹蔭，沿途暴露於陽光之下，容易出現熱病有關的徵狀。（資料圖片）

【明報專訊】秋高氣爽的10月，是遠足郊遊旺季。香港急症科醫學院院長蕭粵中提醒，不論是踏單車或遠足遇到意外，為傷患急救前，應先確保周遭環境安全。以單車意外為例，在車來車往的單車徑做急救，有可能被撞倒，應請他人協助控制交通路面情况，指揮附近的騎車人士。如患者已不省人事，應盡早召喚救護車。一旦懷疑有關節脫位或骨折，受傷肢體有可能變形和嚴重腫脹，此時應避免移動患者的關節。若是輕微損傷，可使用急救用品止血、包紮傷口。先用乾淨敷料在傷口上直接按壓止血，並以清水冲洗傷口再包紮，有需要再到醫療中心作檢查和處理。

秋日遠足 勿輕視中暑危機

雖然已踏入秋天，但太陽仍然猛烈，如果遠足路徑較長或位處高地，沿途暴露於陽光之下，亦會出現熱病有關的徵狀，例如熱痙攣、熱昏厥，甚至中暑。近期亦不時有驟雨和雷暴，出發前要留意天氣預報。

此外，在地形不平坦的山徑遠足，容易絆倒、擦損，甚至關節脫位。從高處失足墮下更會造成嚴重創傷。本身運動量或練習不足，突然參與體能要求高的運動，容易誘發哮喘、心臟病。行山徑難度有高有低，應選擇合適自己的路線，以及預早計劃撤退路線。另外，避免行非指定的行山徑，亦不要獨自行山。