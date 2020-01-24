吾生有杏：院長醫生周記（119）：認真便贏了

【明報專訊】近幾年很常聽到人說：「認真便輸了！」似乎在安慰大家，做人處事不必太認真，不要過分執著，應該輕鬆一點過日子，免得自己活得太辛苦、太勞累。

工作了數十年，與不少人共事過，也帶領過不同的團隊，發現真的是「一樣米養百樣人」。你交託同一件工作，不同的人會有不同的反應和處理方法。有些人目光遠大，總希望做大事，倘若你交付的工作不是他心目中的大事時，他便覺得「大材小用」，會輕忽馬虎地處理了，甚至出現「托手踭」、「射波」等情况。也有一些人，即使你交託的不是他的工作範圍，或是再瑣碎也好，他都會盡力忠心地做，認真地做到120分，效果令人喜出望外。

一個機構成功與否，非常視乎是否用人得宜。經歷過數十年的工作洗練，特別是這幾年擔上院長一職後，我愈來愈傾向把重要的工作，交給那些在小事上認真努力的同事。因為他們在小事上展現了認真的態度和工作能力後，你便有信心給他幹更大的事。我想這也是中國人所說的「見微知著」吧。

最近我看到一個真實故事，講述美國標準石油公司有一名小職員，總會在他的簽名下加上「每桶4美元的標準石油」字樣。其他同事都嘲笑他的怪異行為，但石油公司的董事長知道後卻非常欣賞，因為「竟有員工如此努力的宣傳自己公司的聲譽」，並在自己卸任後，委任這名小職員繼任他的董事長一職。

這個故事說出了我的心聲。或者石油公司內有許多人的能力和才華在這名小職員之上，但如此這般地認真和忠心地把工作做好，甚至想盡辦法去把工作做到這種極致的，就無人能及這名小職員了。

認真、執著要分清

一個機構內，可能未必每個員工也是「尖中尖」，但假若他們都認真盡責地做好自己的工作，我絕對有信心這機構的成就，絕對不會比那些內裏全是精英但只幹自己想幹的事的機構遜色，甚至可以過之而無不及。

我又想起聖經上一句話：「人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不義，在大事上也不義。」誠然，一個人如果連小事、容易做的事也做不好，或事事斤斤計較，我們又怎能有信心，認為他有能力、有熱誠地去把更大更重要的工作完成呢？

我自己認為，做人做事忠心和認真是必須的，重點其實在於「認真」和「執著」的分別。只要當自己「認真」、「忠心」地去做一件事，便可以問心無愧。至於結果如何、別人的看法如何，就不用太「執著」、太介懷了。

在人生和工作的舞台上，我會換成說「認真便贏了」、「執著便輸了」。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮