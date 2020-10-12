姿錯能改：亂用止痛機 小心招禍

【明報專訊】市民在保健中心丶按摩館等不同場所，接觸到的治療儀器愈來愈多。近年流行按摩槍丶紅外線燈，亦有很多五花八門的治療產品，經常聽病人說買了各式儀器回家，自己做物理治療。到底何謂物理治療？這些儀器和物理治療有什麼關係？

物理治療是西方醫療體系內的醫療專業，以循證醫學為基礎，由物理治療師為個案問診及作臨牀檢查後，針對問題提供具科學根據的非藥物治療，從而治療病患，減輕痛楚，促進身體功能復元，以及進一步提升身體能力，預防疾病，提高生活質素。

儀器治療=物理治療？

儀器治療是物理治療其中一環，包括使用各式物理媒介刺激人體，以產生不同治療效果。例如利用不同能量超聲波輸入指定位置組織，促進受傷組織的血液循環；而衝擊波（體外震波）能引發身體組織輕微損傷，刺激細胞修復。而光療是特定波長的可見或不可見光（電磁波），紫外光用於治療各種皮膚毛病，低能量激光刺激細胞內的化學反應加速生長。常見用以止痛的電療儀器，有針對較表層區域的經皮神經刺激，以及進入更深層區域的干擾波電療。另外還有防止肌肉萎縮的肌肉電刺激，以及近年新發展，針對腦部疾病的穿顱電刺激等。

儀器治療五花八門，隨意使用是否安全呢？

就以常見隨身攜帶止痛機為例，大部分產品都是經皮神經刺激治療，主要作用是為患處止痛，這類止痛機看似細小，沒有殺傷力，容易購買得到，價錢亦由幾百至千多元不等。但其實有不少禁忌症不適用這類止痛機，包括心臟及咽喉部位、患處有傷口、皮膚紅腫及發炎、腦癇症患者、裝有心臟起搏器人士等。如電流過大，會令肌肉過分抽搐，產生不必要的痛楚，亦可能會燒傷皮膚及底下的組織，損害身體。數年前，有市民在坊間的所謂理療中心接受電療時昏迷後不治；亦有新聞報道指內地人用電療儀紓緩雙腳痛症，懷疑電力過大傷及腿部神經，雙腿失去知覺。

現時香港沒有法例監管，很多治療儀器因而出現在非診所的地方，如衝擊波治療儀器，以高能量電流形成的衝擊波，能量輸出範圍大，通過不同形狀的治療頭，可透入人體60mm之深，潛在風險甚高。疼痛位置附近有腫瘤、神經或循環系統疾病人士、孕婦等，並不適合接受衝擊波治療；有血管栓塞人士接受衝擊波治療，栓塞血管的血塊有可能被打散，流至身體其他部分造成心臟病、肺栓塞甚至中風。

物理治療師在為病人使用各種儀器治療前，必須檢查各禁忌症，釐清病人需要，按目標範圍、深度、病程（急性期／慢性期）、適應症等選擇合適的儀器，提供合適劑量的物理刺激，才能減輕痛楚，加快康復進度。沒有經物理治療師或醫生檢查診斷而胡亂使用各種儀器，效果可能適得其反。在購買使用這類治療產品前，應諮詢專業醫療意見，避免意外發生。

儀器治療只屬物理治療的其中一環。經臨牀檢查後，儀器治療、運動治療、手法治療、人體工學檢查等，針對病人問題，被動及主動治療結合，才能產生良好療效。身體有不適，記緊勿亂試，要找醫生/物理治療師診治啊！

文：陳詩薇、歐陽文傑、葉銘承（香港物理治療學會註冊物理治療師）