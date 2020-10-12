好zone動：伸腿打圈轉走下背痛

【明報專訊】很多下背痛的問題，特別是因蹺腳或過多單邊運動而起的下背痛（如踢波、打網球或高爾夫球等），大都是因肌肉不平衡而出現痛症。

眾多部位之中，盆骨及下背肌肉不平衡最容易導致下背痛，不過未必所有肌肉不平衡都會出現痛症，視乎其不平衡的程度而定，較輕微的可能未必覺得痛，只是感到盆骨好像不平衡、其中一邊比較繃緊，或是活動髖關節時（如抬腿或大腿打圈）出現響聲。

肌肉訓練 穩定盆骨

當處理肌肉不平衡，除了放鬆緊張的肌肉之外，肌肉力量訓練亦非常重要。針對盆骨穩定度及肌肉不平衡問題，以強化臀中肌（Gluteus medius muscle）及臀小肌（Gluteus minimus muscle）尤其重要，一方面可以令盆骨穩定，另一方面，於站立或行路時可減少盆骨及腰背擺動的壓力。

■強化臀部肌肉

身體側臥，垂直於地面，不要向前或向後傾，微微收腹；貼地一腳膝部屈曲約90度，以增加穩定度；另一腳伸直，然後向後打圈

頻率：向後打圈1分鐘，重複3次，換邊再做

呼吸：保持正常呼吸

常見錯誤：身體沒有垂直於地面、過度拗腰，沒有收腹

注意：訓練期間，如有任何不適，應馬上停止，並尋求相關專業人士意見

文：周錦浩（註冊物理治療師）