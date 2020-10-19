用藥擔憂 補習追分壓力大 多動兒讀書難 母掙扎求出路

【明報專訊】「多動兒」（即患上專注力不足/過度活躍症（ADHD）兒童）通常注意力不集中、過動及衝動，容易出現學習、社交和情緒方面的困難。研究顯示，多動兒父母與一般父母比較，在管教上承受更大的身心壓力。文仔媽媽發現孩子是多動兒，生活頓時遇上極大挑戰。

文仔（化名）2歲時在一間社福機構的遊戲小組中，被發覺與同輩相處上有困擾。當時文媽不認同社工的判斷，認為文仔還小，不能下定論。直至文仔入讀幼稚園，K2時頻頻遭教師投訴，因他在班中甚為「活躍」，不單常常和同學談話，還指揮同學在課室跑動。到了K3，文仔書寫障礙問題顯露，文媽自責工作太忙，沒有好好教養文仔。文媽在社工建議下，帶文仔見專注於兒童和青少年的精神科專科醫生。同時，文媽抽空閱讀書籍，對照文仔的徵狀，最終接受文仔很可能是多動兒的現實。文仔剛升讀小一，學校是一間傳統小學，隨着他的學業壓力加重，文媽心頭湧現諸多愁緒。

吃藥不吃藥 反覆掙扎

在文仔K3下學期，文媽帶他見精神科醫生。經初步評估後，文仔確診患有輕度專注力不足，醫生建議藥物治療。但文媽對食藥甚是謹慎，擔心本身胃口不佳的文仔，因藥物副作用影響下，會更加不想食飯。「文仔本身就瘦，食唔到嘢，體質更差，對他成長不好。」文媽有自己的見解。她上網搜尋了資料，發覺對於多動兒的藥物治療方案，贊成方和反對方各佔一半。食藥，怕副作用；不食藥，怕學業跟不上。一面擔心身體，一面擔心出路。究竟食藥還是不食藥呢？

文媽認為整個社會都看重讀書。她坦言，自己並不奢望文仔讀到大學，但是「如果讀書不行，他會有負面情緒、自卑。」她最終選擇了用藥。然而，不久後便決定停藥， 她明言食藥的擔憂比成績不好的擔憂更大。於是，她改用行為治療改善文仔的讀書行為。

花錢補習 「買番自信」

上小學後，學業壓力大增。入學首一個月，學校就開始公布逐科排名。為了不在競爭中墊底，以致失掉信心，文媽給文仔請了補習導師。補習導師每周上門輔導5日，每日1.5小時。高密度的補習，在文媽眼中，帶來的卻不是成正比例的回報。她舉例，為了準備某個考試，連續3個周末，文仔都沒有機會出去玩耍，但考試成績仍然是中下游。文媽心中很矛盾。光是每月的補習費超過5000元；再加上有時要用玩具「賄賂」文仔補習，學業上開支是一筆不小的費用。雖然覺得有負擔，但文媽也有她堅持下去的理由。補習後，文仔的成績能跟上，不至於掉隊，「起碼，我給個仔買番自信」。

圖轉校 不懂找支援

作為多動兒家長的文媽，掙扎的不單是食藥與否、學業問題，還有學校與教師的不合作、不支持。當初醫生給文媽一封信，上面有給學校教師在教導文仔時的建議，例如，上堂時，教師需要不住提醒文仔，將他的注意力拉回來。又比如，要將文仔座位安排在靠前位置。然而事與願違，文仔班主任根本沒有參考來自專業人士的意見，而是根據自己經驗，判斷文仔不屬於嚴重情形，拒絕與文媽合作，文媽坦言失望。

與此同時，學校對學生填鴨式的學業要求，亦令文媽憂愁。文媽透露，她有意為文仔轉校，卻不知香港學校有相關特殊學習需要（Special Educational Needs，SEN）兒童的支援政策。例如，延長考試時間、放大試卷字體等。文媽對政府相關福利和政策，也知道甚少，更遑論結交同路家長，開展互助。

與大多數多動兒家庭不同，文媽還是一名單親媽媽。在文仔幾個月大的時候，她已經離婚，前夫已經另立家庭，對文仔不聞不問。文媽一個人，又當爸，又當媽。幸好文媽有妹妹、妹夫兩口子，時常來家裏坐坐。妹夫可扮演爸爸的角色，滿足文仔渴望父親的心願。

文媽為了儲錢，近兩年工作需頻繁到內地。周一至周五很少在家。文仔的婆婆同住幫忙照顧外孫，偶爾買點小玩具，鼓勵文仔好好讀書。補習導師也無形中擔任了照顧者的角色，在文媽出差時，看顧文仔。文媽在出差途中，仍不忘看多動症相關書籍，擴充自己的知識儲備。

調整心態 建立支援網絡

多動兒、學業壓力、社會壓力、經濟壓力、婚姻不幸……這些困擾，每一個都令文媽憂愁，然而生活磨難沒有打到文媽，反而使她不斷調整心態，更加理性、平靜地籌劃未來。關於香港教育制度，文媽不甚滿意，她選擇用腳投票。幾年，文媽加緊儲錢，打算將來賣掉房子，和文仔一起去外國生活。

多動兒帶給每個家庭的挑戰都不一樣，家長宜先調整自己的想法和處理情緒，建立個人支援網絡，這樣才能有心靈空間正面地看待孩子，善用個人和社區資源，為孩子創造幸福。

文：何慧明（香港中文大學社會工作學系講師）；郭昊禕（香港中文大學社會工作學系博士研究生）

編輯：蔡曉彤

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