肺腑之言：如何診斷「肺花」？

【明報專訊】隨着醫學科技發展，診斷肺部陰影（俗稱「肺花」）成因，除了照X光和驗痰外，有很多更先進的方法和選擇。各種掃描，包括電腦掃描（CT） 、磁力共振（MRI）和正電子掃描（PET）等，可根據病情需要，給醫生提供肺部更詳細的影像資料。另一方面，各種「介入」技術，包括支氣管鏡、支氣管鏡超聲波和胸腔鏡等內窺鏡，可以直接從病人下呼吸道內獲取樣本作病理和微生物學等測試。然而，如果大家以為可以替所有「肺花」病人100%確診，就可能會有所誤解。

70餘歲張女士是糖尿和冠心病患者，上月被診斷患上晚期肺腺癌，之後接受口服標靶治療。然而，上星期因嚴重氣喘入院，需要接受高濃度氧氣才可勉强維持合理的血氧水平，肺片顯示兩邊肺多個肺葉都有廣泛陰影。基於她的病歷、病徵與肺片影像分析，可能病因有很多，包括是由細菌、病毒、癆菌，甚至真菌所引致的肺炎、心臟衰竭誘發的肺水腫（pulmonary oedema）、肺癌擴散，以及因標靶治療所引起的間質性肺炎（interstitial pneumonitis）等。

然而，張女士與家人都不願意做任何侵入性（invasive）檢查和治療，包括內窺鏡和插喉協助呼吸；而她不穩定的病况和維生指標亦未能容許提供進一步診斷。因此，只可以依賴臨牀檢查，再配合其他血液、痰涎、鼻咽拭子等基本化驗數據，規劃治療方針。

用抗生素作「經驗治療」

從張女士情况，大家可以察覺到有很多因素左右醫療團隊的診斷過程和選擇，這些情况在很多長期病患的長者身上經常發生。在這些困難下，要作出確診是有困難。但是，醫生可以憑各種可能病因的特性，透過臨牀檢查和研究，排除一些較不可能的診斷。此外，醫生也可以根據經驗、病人狀况與風險等因素，使用抗生素等藥物去作「經驗治療」（empirical treatment），再密切觀察其效果和病情發展。

其實，每一種檢查程序，除了對人體會構成風險外，都會有本身的靈敏度（sensitivity）和特異度（specificity），因而影響診斷的可靠和準確度。而且，診斷複雜病例如癌症，更需要多過一種檢測工具去互相配合輔助。因此，面對較為複雜和嚴重的病例，醫護人員很多時都需要向病者和家屬詳細解釋，除了加深了解和減少誤會外，亦可以增強他們共同參與診斷和治療計劃的能力。

最後，張女士臨牀病徵和檢測資料經過呼吸系統科、傳染病科及腫瘤科醫生會診後，認為較罕見的間質性肺炎可能性較高，可以靠停止標靶治療和服用類固醇去治療。她接受了抗生素和類固醇等藥物治療後，情况慢慢得到改善。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）