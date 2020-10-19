知多啲：高碳水化合物 身分「踩界」

【明報專訊】薯仔含高澱粉質，應把它歸類為蔬菜還是碳水化合物？香港中文大學營養研究中心註冊營養師陳可兒指，薯仔在定義上是蔬菜，但其碳水化合物含量高，哈佛公共健康學院的健康飲食餐盤（Harvard healthy eating plate）未有將它當蔬菜類計算，反而視薯仔為碳水化合物。她笑言，薯仔在蔬菜及碳水化合物中「踩界」，不建議當蔬菜計。

除了薯仔，番薯、芋頭、淮山同屬高澱粉根莖類植物，當中紫薯及紫心番薯更常被混淆，它們到底有何分別？歐羅有機農場負責人黃如榮指，雖然它們同屬根莖類植物，但屬科卻大不同，薯仔是茄屬（Solanum）、紫薯（purple yam）是薯蕷屬（Dioscorea spp.）、番薯（sweet potato）則是牽牛花屬（Ipomoea spp.）。紫薯與紫番薯亦非同一種農作物，紫薯又稱大薯或參薯，體積較紫心番薯大，口感沒番薯黏連，常用於刨絲製作薄罉。

營養方面，芋頭和淮山的熱量、碳水化合物及纖維均較薯仔和番薯多；四者當中，番薯維他命A及糖分最高。陳可兒提醒，雖然根莖類植物含高碳水化合物，可取代粥及白飯等，但不可單食一種，最理想是輪流吃不同種類，吸收不同營養；同時要配合其他食物組合，如吃雞肉、魚、豆腐等補充精益蛋白質（lean protein），多吃低熱量的蔬菜，如番茄、茄子等。