踢走高脂沙律醬 妙用香草糖醋

【明報專訊】冷藏的薯仔沙律令抗性澱粉增加，有助提升胰島素敏感度。惟炮製時使用大量蛋黃醬，香港中文大學營養研究中心註冊營養師陳可兒指，蛋黃醬高脂高熱量，令健康大打折扣；建議改用希臘乳酪，同時加入檸檬汁及香草調味，保持薯仔沙律綿滑口感。想清新一點，亦可以黑醋或蘋果醋加入橄欖油、蒜蓉、芥末伴食。歐羅有機農場農夫黃利卿及Kelly示範酸甜的糖醋薯仔沙律。

■糖醋薯仔沙律

◆材料（2至3人分量）：

薯仔……2個

雞蛋……2隻

楊桃……2個

番石榴……2個

秋葵……4條

朱古力薄荷葉……適量

粟米芯……4條

蝶豆花……6朵

日本枸杞……50克

◆醬汁：

柑桔……1粒

洛神花酵素……3湯匙

紫蘇糖醋三色苦瓜連汁……2湯匙

◆製作：

1. 蒸熟薯仔及雞蛋，分別去皮及去殼後切好備用

2. 粟米芯去衣，連粟米鬚切好備用

3. 番石榴、楊桃、秋葵切成一口大小備用

4. 混合上述材料，加入日本枸杞、朱古力薄荷葉、蝶豆花及糖醋三色苦瓜伴碟

5. 加入苦瓜汁及洛神花酵素，柑桔切半擠汁，拌勻即成

◆營養師貼士：

1.腎病患者不可食楊桃

2.番石榴含高維他命C及抗氧化物

3.番石榴及楊桃含高果糖，不宜多吃

4.多吃不同顏色蔬菜可全面吸收不同營養

5.苦瓜汁及洛神花酵素以冰糖煮成，不可加太多

■有片睇

DIY糖醋薯仔沙律bit.ly/2H6WS4E