運動錯姿勢 肌力不足損關節 護膝四招 練肌伸展

【明報專訊】相信很多人都經歷過膝痛，雖然程度和成因各有不同，但肯定是不愉快的經驗。疫情之下，大家比以前更注重健康，增加運動健身強體。但無論在家運動又或到郊外行山遠足，運動時姿勢錯誤、操之過急或肌力不足，容易觸發膝關節炎，引起膝痛。

軟骨長期勞損致磨蝕

在醫學上，有多於100種關節炎，其中退化性關節炎最常見。退化性關節炎可在身體任何一個關節發生，當中以膝關節最常見。要認識退化性膝關節炎，首先可以了解膝關節的構造。膝關節主要由4個骨頭組成，分別是大腿的股骨（大腿骨）、小腿的脛骨、小腿的腓骨及俗稱「菠蘿蓋」的臏骨。（見右圖）膝關節長期承受體重的壓力，特別是站立、步行及上落樓梯等時身體重量。關節之間有軟組織如軟骨，減少骨與骨之間的摩擦；關節亦會分泌出潤滑液，保護關節；而在膝關節，股骨及脛骨之間有半月板，有減壓及避震的功用。

但因長期使用及年齡增長，膝關節的軟骨逐漸磨蝕，潤滑液分泌減少，增加了骨頭承受的壓力，而長期摩擦力亦會增加骨頭受損程度；另外，骨狀增生物（俗稱骨刺）會增加骨頭間的摩擦，有可能加劇徵狀。

任何原因增加膝關節間軟骨的磨蝕，都會增加出現退化性膝關節炎風險，最普遍危害因子，包括體重過重（如BMI多於30）、年齡增長（60歲以上）、膝關節受傷、長期勞損（工作時需搬重物或蹲下工作）、缺乏運動、運動時姿勢錯誤，以及腿部肌力不足等。

炎症後期難伸屈 關節變形

膝關節炎主要徵狀可分為初期、中期和後期。初期患者會在久坐久站、剛起牀或運動後感到膝部繃緊及疼痛，徵狀較輕微，在短時間內便得以紓緩。中期徵狀包括繃緊及疼痛，徵狀較明顯或伴有發炎，膝關節甚至不能完全伸直或屈曲。在後期，患者情况更嚴重，甚至影響日常活動如步行等，而膝關節亦會出現明顯變形。

文：陳啟豪（聖雅各福群會註冊物理治療師）

編輯：陳淑安

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