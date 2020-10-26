姿治通鑑：盲追最大重量訓練 事倍功半

【明報專訊】增強力量代表運動能力提升？運動能力包括速度、爆發力、敏捷度、平衡、協調、反應等。不少運動員會到健身室舉重，旨在提升力量與運動表現。但力量多寡就代表運動能力上的差異嗎？

常見健身動作有半蹲、硬拉、臥推舉等，而比賽場上需要有不同的能力，以籃球員為例，直線衝刺、橫向移動、轉向、垂直跳躍、應付上身碰撞等一定少不免。傳統健身動作未必能完全涵蓋籃球場上的動作，甚至不足以應付賽場上的需要。

動作貼合運動項目所需

近年功能性訓練大行其道，以運動動作為軸心，為運動員設計一系列阻力與技術訓練。阻力訓練包含多個方向，非只靠啞鈴或槓鈴所給的向下阻力。功能性訓練所用重量或會比傳統健身動作小，但透過配合運動動作模仿，在特定角度發力，甚至加入單腳動作、上下身動作協調等元素，從而制定更貼近運動項目需要的阻力訓練。

矯正動作 流暢增速

作為運動員，力量訓練並非一定愈重愈好，運動場上力量運用需要配合一定的速度與技巧。若運動員只做最大重量訓練，因訓練移動速度較慢，容易令肌肉收縮速度減慢，從而令在運動場上的動作變得緩慢，訓練效果事倍功半。

我們並非否定重量訓練的重要，但運動員需要將訓練發揮到運動項目，而非只盲目追求最大重量的訓練。

物理治療師與動作矯正教練可按運動員需求設計訓練，內容廣泛，包括加減速跑步、衝刺、跳躍、力量、速度訓練等，目標是增加賽場上的動作流暢度。

香港中華基督教青年會將推出跑步治療訓練系列，以及動態矯正小組等運動能力訓練，助運動員在其運動項目上增加動作效率。（查詢：2633 3909）

■橡筋帶拉力運動

單腳支撐配合橡筋帶後拉，可改善跑步效率。

1. 前後腳站立，左膝屈曲，右手持橡筋帶

2. 左腳推蹬，同時右手將橡筋帶向後拉，保持上身挺直及單足穩定

動作目的：

模仿跑步動作，建立上下身協調，因此上下肢移動速度應相同

每邊重複15至20下，2至3組

文：蘇文浩（香港中華基督教青年會二級物理治療師、NSCA註冊私人教練證書）