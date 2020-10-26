牙醫：錯位可致牙髓壞死牙肉縮 自助箍牙 小心甩牙

【明報專訊】自從隱形牙箍出現，箍牙已變成美容潮流。箍牙治療亦愈來愈方便，由自行更換牙套，至現在可以網上診症、自行印製牙模，甚至自拍牙齒照片上傳，標榜足不出戶就可「整靚棚牙」！

除了箍牙，市面還有家用美白牙貼、藍光LED牙刷等；大家為一棚靚牙大費心思，不惜大灑金錢。疫情下，這些DIY產品是否新常態？究竟有何風險？

網上流傳「忍一年、靚一世」，到底箍牙如何令人變美？

牙齒矯正科專科醫生楊日昌指，箍牙的原理是透過持續在牙齒上施力，令牙齒及牙骨移動，甚至改變牙齒方向，以收矯正效果。一般箍牙需時約兩年，視乎個案複雜程度、牙齒移動速度而定。療程開始前，牙醫會先檢查牙齒健康情况，例如有沒有牙周病，同時需要照X光、印牙模，了解牙骨及牙腳位置，再決定箍牙方法。

香港大學牙醫學院兒童齒科與矯齒學臨牀助理教授林倚帆補充，治療開始前，牙醫最少與患者見面2、3次，對了解患者口腔情况十分重要。箍牙方法主要有傳統固定式牙套及隱形牙套可供選擇，若非複雜個案，病人可按自己需求決定治療方案。然而，隱形牙套對患者要求較高，因患者需定期自行佩戴及更換牙套，若患者較年幼，不願戴牙套，治療效果或有影響。

上傳牙齒照 不能判斷牙骨情况

近年有不少「新式箍牙」服務冒起，聲稱可自助箍牙，只需上傳牙齒照片便可評估患者是否適合箍牙，甚至可讓患者自行印製牙模，減省牙醫面對面會診時間。這些前期工作可否由患者自理？

楊日昌指，箍牙的前期工作十分重要，單憑幾張相片，不能判斷牙骨情况，又未可預計牙齒可移動幅度，或令箍牙風險大增。而且相片只有平面，若對不準中線拍攝或會影響咬合；相片比例亦有可能扭曲，遠不及會診時可立體、準確地觸摸牙骨、牙肉厚度，有沒有阻生齒等。靠病人自拍相片予牙醫，難有診斷價值（diagnostic value）。他續指，新式箍牙服務的風險不小，輕則治療效果未如理想、原有牙疾惡化，嚴重更可引致牙髓壞死、牙肉收縮，甚至牙齒脫落。

林倚帆認為，自助或半自助式箍牙服務，只選擇提供服務予簡單個案，例如針對牙縫大、毋須脫牙的個案，部分公司甚至只治療口腔前排6至8顆牙齒，做法不理想。雖然她暫時未在香港遇過因新式箍牙失敗，需牙醫協助的案例，但這類服務在美國興起，當地有不少人因牙齒沒按計劃移動，甚至牙髓壞死、牙肉收縮等，演變成法律訴訟。故不論是簡單還是複雜個案，她都不建議選擇自助式箍牙服務。

自行印模 影響牙套準確度

部分自助箍牙服務要求客人自行印製牙模，又是否可行？

楊日昌指，印牙模需經專業訓練，例如混合製作牙模的物料，待物料凝固，亦要避免口中有太多口水阻礙印牙模過程；若病人自行印模，「都不知道（牙模）set不set （成形）」，或無法取出牙模，亦可能令牙模變形，影響牙套製作。即使能勉強戴上牙套，患者亦難以分辨不適是因牙套施力所致，還是牙套尺寸不脗合引起；由於牙套早已在療程前製造好，長期佩戴不合適的牙套，錯誤率只會不斷累積，影響矯齒效果。

林倚帆則指，自助箍牙服務以省時方便間作招徠；惟從牙醫角度而言，這樣做有不少風險。拍攝口腔狀况、印牙模均需經專業訓練，屬醫生負責，牙模要與牙齒100%脗合，方可做出適合的牙套；由患者印牙模，準確度存疑。雖然自行印模沒有創傷（traumatic）風險，但一直戴錯的牙套，牙齒不按計劃移動，隨時有牙髓壞死、牙肉收縮的風險。

網上會診難跟進箍牙進度

另外，新式箍牙服務只憑視像檢查，網上會診。林倚帆表示，只靠視像無法準確檢查口腔，如有蛀牙或牙周病，難以單憑相片觀察，或在矯齒過程中令牙疾惡化。牙醫亦未能按情况提供適切治療，因過程中一旦發現牙齒移動與原定設計不同，需要即時跟進，如調整牙箍、更換鐵線，甚至重新印模，故治療不可只靠患者自行戴牙箍，以遙距會診方式完成。

楊日昌補充，這些自助箍牙服務欠缺牙醫親身參與，不但難以在箍牙過程中發現問題，及早修正；部分公司更安排非香港註冊牙醫作視像會診，假如矯齒過後有其他問題，恐難以找回同一名牙醫跟進。他認為自助式箍牙服務有很多限制；如屬簡單個案，不涉及複雜技術，即使由牙醫處理，價錢亦不會特別昂貴，所以市民若有需要可先詢問牙醫意見，不應因價錢而選擇自助箍牙服務，「矯正牙齒是為整靚牙齒，如果診斷不足，治療沒有保障」。

文：姚穎彤

編輯：王翠麗