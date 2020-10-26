讀者Mail Box：咳不斷尾 或支氣管作怪

【明報專訊】問：每次傷風感冒都難斷尾，咳好一段時間，十分困擾。為何病後會久咳不癒呢？

答：咳嗽是常見呼吸道病徵，如果持續逾3周，就是慢性咳，也稱作久咳。傷風感冒過後，氣管較敏感的人，即使不再發燒、喉嚨痛，仍會持續咳嗽，或總覺得喉嚨痕癢不適，就是所謂「唔斷尾」，轉季時尤其嚴重。

但有些情况不是「唔斷尾」這麼簡單。如果咳嗽持續多個月，並伴隨咳血、發燒、胃口轉差、體重下降等，就要特別小心，可能反映肺部或呼吸道有感染，如肺結核。年長人士更要注意會否患上肺癌，或考慮照Ｘ光進一步檢驗。如果咳而多痰，反映有病菌感染，可能導致支氣管擴張；咳而有氣喘、喘鳴，或與哮喘有關。必須找醫生診斷，對症下藥。

如有支氣管敏感病歷，轉天氣或每次傷風感冒過後，咳嗽會持續3、4周，反映患者氣管狀况不穩定。排除是嚴重疾病後，可視為敏感咳去處理。病發初期，醫生可盡早處方紓緩敏感的藥物。部分病情較嚴重患者，單靠服藥未必足夠，或要借助吸入式藥物紓緩氣管敏感。

由於流感病毒多攻擊呼吸道，氣管敏感人士特別要加強防範，接種流感疫苗，流感高峰期到人多地方時戴口罩，注意衛生，預防因感染病毒而觸發久咳。

文：盧志偉（呼吸系統科專科醫生）