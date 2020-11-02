加快找出源頭 減群組感染風險 防疫追蹤App 成效靠參與度

風險警示——為了追蹤感染源頭，不少國家已推出新冠病毒風險警示系統，香港政府將推出類似的「感染風險通知」應用程式，供市民自願下載；惟這類 App 或會記錄市民行蹤，會否有私隱泄漏風險？（Chaay_Tee@iStockphoto）

【明報專訊】創新及科技局招標開發的「感染風險通知」應用程式，將於未來1、2周內供市民下載。當局表示市民可自願參加，藉記錄行蹤來追尋新冠病毒源頭。惟有人質疑這類App的實際成效，也憂慮有私隱泄漏風險。

追蹤疫情App能否減少病毒傳播？防疫與私隱又如何取得平衡？

防疫一大難題，是出現源頭不明個案，難以追蹤患者及其緊密接觸者的行蹤。政府資訊科技總監辦公室表示，即將推出的手機程式，目的是協助市民準確記錄進出不同場所的時間，現正積極向的士及餐飲等業界推介；市民透過掃描場所的二維碼（QR Code），資料會儲存在自己的手機App內，不會備存在政府或任何其他系統。若有確診者與用戶曾於相若時間到訪相同場所，程式會向用戶發出通知及健康建議。

使用這類應用程式，對防疫有多大幫助？

醫生：或能阻截第2、3代傳播

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，從公共衛生角度看來，以科技追蹤患者行蹤可減輕衛生防護中心的壓力，避免要大規模、短時間內追蹤患者及其密切接觸者的去向；當流行病學追蹤找到確診者曾到過什麼地方、有何共通點，有助控制群組爆發，或能阻止有第二、三代群組傳播。

他以香港管弦樂團早前有樂師確診感染新冠病毒為例。演奏會屬大規模團體活動，演出後觀眾和樂手各散東西，單靠人手追蹤各人去向「有排問」，若能借助科技追蹤患者行蹤，可加快效率。另外，若政府可即時公開確診者行蹤，公布可疑地點，市民可避免出入高危埸所，減少病毒有後續傳播風險。

下載「感染風險通知」App，可能要求用戶掃描二維碼或以藍牙來記錄行蹤，曾祈殷同意當中存在私隱隱憂，市民或因不想行蹤被記錄而拒絕下載；加上計劃為自願性質，全靠市民自行下載應用程式及自行「打卡」掃描二維碼，成效取決於市民是否願意使用。他形容，這類應用程式是一種被動方法，「要肯打卡先畀信息你」，若沒有足夠誘因，未必可吸引市民使用，「我相信（對防疫）未必有用」。

建議：結合搜索引擎 高危區自己查

防疫和保障私隱都十分重要，如何取得平衡？曾祈殷表示現時資訊氾濫，市民未必每天都留意衛生防護中心的記者會，或到訪高危地方而不自知。他建議，政府可以搜索引擎（search engine）形式，將流行病學追蹤數據放在手機應用程式內，讓市民出行前先搜尋目的地是否高危，或最近有沒有確診人士到訪，一個「quick reference」，能減少因人群聚集而感染的風險。

文：李祖怡、姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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