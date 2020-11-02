醫路同行：睡眠障礙加劇三高 增抑鬱風險

80種睡眠障礙——醫學界目前所知有超過80多種睡眠障礙，部分成因不明，亦有部分由其他疾病、痛症、情緒問題或藥物引致。（amenic181@iStockphoto）

【明報專訊】都市人生活緊張及壓力大，相信不少人都有過這種經驗：經過忙碌的一天，終於可躺到牀上休息，卻在牀上輾轉「眼光光」，望着鬧鐘已是凌晨2時、3時，想到明天要早起上班，心中愈是焦急卻愈難入睡。

失眠只是眾多的睡眠障礙之一，醫學界目前所知的睡眠障礙已超過80多種，當中部分成因不明，亦有部分由其他疾病、痛症、情緒問題或藥物引致。一般而言，有睡眠障礙人士通常會經歷以下情况：

1. 難以入睡：在牀上久不成眠，每晚需半小時以上甚至數小時才能睡着

2. 無法沉睡：容易入睡卻無法深睡，持續處於淺睡狀態，半夜易醒來

3. 早醒：比慣常起牀的時間早醒，醒來後無法再入睡

4. 日間嗜睡：晚上可正常入睡，但日間起來仍經常感疲倦及渴睡

如果情况持續3個月、每星期有3晚，便可界定有睡眠障礙。若情况已影響日常生活，便應求醫。

睡眠問題可對身、心、社、靈帶來嚴重損害。睡眠不足可影響新陳代謝功能及免疫系統，例如令血糖、血壓及膽固醇等「三高」惡化，胰島素分泌不足會令血糖升高，亦可引致腸胃功能失調，一些敏感症例如哮喘、鼻敏感等亦會加劇。睡眠問題也會增加患抑鬱症、焦慮症的風險。

工作壓力、睡前玩手機可致失眠

睡眠問題的成因可謂五花八門，包括工作及精神壓力，睡眠不規律打亂生理時鐘，睡前常玩手機或用腦亦可影響睡眠質素。生理方面，甲狀腺亢進可令人亢奮而失眠；部分藥物例如用於通鼻塞的麻黃素令人較難入睡；關節炎或頭痛等慢性痛症、胃灼熱等腸胃不適、抑鬱和焦慮等都可影響睡眠。阻塞性睡眠窒息症亦是常見成因，患者本身呼吸道狹窄，睡覺時舌頭下墜阻塞氣道，繼而缺氧，令睡眠變差。

家庭醫生透過詳細問症及檢查，辨別睡眠障礙成因，再對症下藥。若問題較輕微，可透過「睡眠衛生」建議及處方安眠藥等協助患者。若睡眠問題有更深層原因，可根據需要尋求耳鼻喉科、呼吸系統科、精神科、臨牀心理學家等協助，為患者提供跨專科及跨專業護理。

監察睡眠 記錄交感神經狀態

此外，現時有便攜式監測儀器，可讓患者睡覺時佩戴在手指，記錄睡眠期間自主神經系統狀態，若發現交感神經較為活躍，可能反映睡眠時處於較緊張狀態；此外，儀器也可監察血含氧量水平，若發現睡覺時血含氧量突然下跌，便有可能是睡眠窒息症徵兆。醫生利用這些數據作為參考，再評估是否需要為患者安排詳細的睡眠測試。

文：趙志輝（香港中文大學醫務中心家庭醫學專科醫生）