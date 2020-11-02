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文章日期：2020年11月02日
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（設計圖片，RyanKing999＠iStockphoto）
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【明報專訊】生活上難免遇上不如意的事情，偶然有不開心、負面情緒，實屬正常。精神科專科醫生麥永接表示，若情緒持續兩星期或以上，影響以下幾方面，可能是精神疾病的警號。
脾氣
例如：突然情緒高漲、暴躁、緊張
生理徵狀
例如：胃口大減/大增、失眠、頭痛
思想/性格改變
例如：思路超乎現實
日常生活、社交、學業、工作
例如：突然變得冷漠，不想與人接觸
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