【明報專訊】生活上難免遇上不如意的事情，偶然有不開心、負面情緒，實屬正常。精神科專科醫生麥永接表示，若情緒持續兩星期或以上，影響以下幾方面，可能是精神疾病的警號。

脾氣

例如：突然情緒高漲、暴躁、緊張

生理徵狀

例如：胃口大減/大增、失眠、頭痛

思想/性格改變

例如：思路超乎現實

日常生活、社交、學業、工作

例如：突然變得冷漠，不想與人接觸