知多啲：了解成長背景 掌握情緒變化

【明報專訊】伴侶性格負面、經常不開心，常常感情用事，或是受成長家庭背景影響。精神科專科醫生、性治療師麥棨諾提到，一名中年女士經常十分焦慮、驚恐、手心冒汗、心跳加快，而且發作頻密。她丈夫沒嘗試了解太太因何事不適，只着她看醫生，後來甚至抱嫌棄態度：「怎麼你經常都不舒服，這裏不妥那裏又不妥，你看醫生啦！」其實太太患有情緒病，由於童年父母離異、與兄弟姊妹不和，失去安全感；而丈夫經常因工作不在家，她擔心自己的婚姻會與父母一樣，因丈夫太忙沒時間相處而分開，種種不安情緒日積月累。直到二人見醫生時，與她結婚廿載的丈夫才發現太太有這樣的童年。這名太太因童年經歷，難對人建立信心，並且覺得人與人之間的關係很脆弱，甚至結婚的時候，也可能抱有這種懷疑的態度，所以經常擔心夫妻關係脆弱。太太需要做心理治療，二人亦要接受夫婦治療，增加彼此認識，丈夫才能夠掌握太太的情緒變化。

婚前輔導 心靈交流

開展一段關係，需要了解雙方家庭背景、成長環境，「溝通不止是片面交談，飲茶食飯之類，心靈上交流是重要的」。麥棨諾提醒，別胡亂開始一段關係，應先了解和接受對方背景，之後相處才會容易一點。

「我與你走下去，你的過往即是我的過往，我有責任去了解。」此外，也不要忽略婚前輔導，結婚前先了解大家，及早知道預期有什麼情况出現。「因了解而分開，總好過一段好torturing（折磨）的婚姻。最後即使結不成婚，但對方可能覺得你是最了解他的好朋友。」