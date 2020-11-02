兒言自得：疫症的附帶損害

【明報專訊】新冠疫情，不但「死得人多」，還因為社交隔離，以及各地封城鎖國等種種原因，導致許多經濟損失，上至跨國企業，下至小本經營，無一倖免。市面百業蕭條、餐廳食肆相繼倒閉、商舖空置，以至最近的國泰大裁員，港龍「解體」，都是典型疫症帶來經濟上的「附帶損害」（collateral damage）。

上星期和一班在世界各地從事兒童和青少年工作的志願者網上會議，與會者提出，新冠病毒對兒童的直接影響和成人相比，表面看來似較輕微，不論病情和死亡率都遠不及成人，但間接的影響卻不少，兒童事實上是疫症附帶損害的主要受害者之一。

甲是資深社工，20年前從香港移民到美國，多年來服務對象都是少數族裔和貧窮家庭。他在會上報告，指美國不少窮人家庭的兒童，在家裏吃飯也吃不飽，全仗學校供應免費午餐，才得到足夠的營養。然而學校因為疫情停課，改為網上教學，學生整天呆在家裏，不但影響他們的學習，還因為缺乏了學校的營養午餐，部分更導致營養不良。我乍聽之下有點覺得難以置信。想像中這種事只會在第三世界國家發生，怎可能跟號稱「世界首富」的美國拉上關係？但事實上不單甲的報告如是說，美國關注兒童健康的學者亦在學術期刊上發表了相關論文，更借此批評美國貧富不均，社會資源分配不公的現况。

兒童病人「不受歡迎」

另一位講者乙服務醫護界，她指出自從新冠肆虐以來，許多地方的兒童醫療服務水平相應下降。有些是因為醫療人手緊絀，根本騰不出醫護來照顧非緊急病症，包括患普通兒科病的兒童。另外一個原因，是醫生根本不歡迎兒童病人。想疫症之初，當全世界還未摸清楚病毒的來龍去脈，世人自不然對突如其來的疫症大為恐慌，醫護也不例外；加上那時嚴重缺乏個人保護裝備（personal protective equipment, PPE），醫生擔心自己診所成為播疫中心，或害怕病毒無眼，令自己或員工染疫，有些索性暫停營業，以策萬全，有些則謝絕傷風咳嗽或有發燒徵狀的病人；小朋友看醫生，大部分都是因為呼吸道感染，或各種病毒（不是冠狀病毒）或細菌引起的發熱炎症，很自然成了排擠對象。香港部分私人執業醫生，以及私家醫院，疫症初期亦謝絕患發燒的病人，父母即使一萬個不樂意，也被迫帶病童往公立醫院急症室裏擠，除了要排長龍，還要擔憂受驚，害怕孩子在病人密集的急症室感染到新冠病毒。

疫苗接種率下降 可致傳染病爆發

小朋友因為新冠看不到醫生，還有一個「副作用」，就是兒童疫苗接種率下降，這現象在一些中、低收入國家已開始浮現。小兒疫苗抵禦的傳染病，例如麻疹、百日咳、小兒麻痹症、嗜血桿菌等，都是惡名昭彰的小兒殺手，要是小朋友因疫情忽略或者延誤了接種疫苗，大有可能增加感染的風險。若有大量兒童不接種疫苗，社區上對這些傳染病缺乏抵抗力的人口比例將會上升，「群體免疫」（herd immunity）相應下降，有可能導致社區爆發，後果堪虞。

新冠疫情曠日持久，帶來的人命傷亡及經濟損失大家都耳熟能詳。全民抗疫，同時也要正視疫情為兒童帶來的collateral damage。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）