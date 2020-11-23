姿治通鑑：拗柴後無痛 等於康復？

【明報專訊】足踝扭傷十分常見，在凹凸不平路面上走路及跑步，巴士煞車時站立不穩，運動時着地失誤等原因，都可以令足踝外側韌帶過度伸展和拉傷，俗稱「拗柴」。若是一級輕微撕裂，一般兩星期便能復元；二至三級較嚴重撕裂，除了韌帶受損，腳眼附近位置會瘀腫發熱，亦有可能出現關節移位、腓骨或第五指骨骨折，或需石膏固定及拐杖助行，復康時間將長達8星期甚至更長。

韌帶傷癒變弱 一拗再拗

重複拗柴很常見，同一隻腳拗柴5次以上的大有人在。足踝韌帶扭傷後，雖會逐漸自我修復，但新修復韌帶的柔韌度及保護功能都比原有韌帶差，承受拉扯的能力較弱，影響足踝關節穩定。經常有仍未好好復康的朋友走路時突然腳腕一扭，好運的依靠肌肉及神經自然反應尚能站穩，不幸者大概已再次受傷。

疼痛減退不等於受傷組織完全康復，以此作指標來決定可否再做運動或日常粗活是大忌，會增加再次受傷風險。而且，即使拉傷足踝外側韌帶後完全修復，也有後遺症需要處理；例如足翻拗柴時，距骨與脛骨的碰撞使足踝內軟骨受損，使內側腳眼附近有「陰陰濕濕」的痛，或是拗柴時距骨脫位向前，使患者落梯或下蹲時腳踝有些「頂住」。

在受傷初期，物理治療師要評估受損組織的嚴重程度，施以干擾波、超聲波等幫助消炎減痛，增加關節活動能力，回復步行等基本活動。在復康中後期，透過衝擊波治療刺激組織修復，並配合肌力訓練、本體感覺訓練、手法復位、運動貼紮等方法，協助患者重新投入運動，預防受傷。當中運動訓練尤為重要，受傷後的足踝結構性問題或許未能完全復元，但早有研究指出，即使經歷了二至三級較嚴重的拗柴，透過針對的運動訓練，可完全恢復絕大部分功能。

香港中華基督教青年會於即日起至12月5日，設有腳踝足底痛症評估、治療及運動復康計劃。（查詢：2783 3616）

文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）