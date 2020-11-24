疫下停賽失目標？ 挑戰虛擬跑 衝破國界彈性大

上傳紀錄——Sam指出，選手完成路線後，要上載路線圖等資料，證明是親自完成賽事。而Sam所辦的比賽，則要求選手用GPX檔案格式。（黃志東攝）

樓下跑到英國？——落樓下都可以參加日本或英國的馬拉松比賽？疫情下，大部分跑步比賽暫停或延期，而虛擬跑比賽正好讓跑友重拾目標，積極訓練。（明報製圖，Magnilion、Wand_Prapan@iStockphoto）

【明報專訊】以往秋冬是越野跑比賽的旺季，幾乎每周也有賽事。但疫情爆發後，大部分賽事都要暫停或延期。一眾越野跑發燒友頓時失去目標，連練跑也缺乏動力。不過，近月又發生了「變化」，最近相繼有多個「虛擬」的越野跑比賽舉行，讓大家在特定條件下仍可落場參賽，一展身手。究竟什麼是虛擬跑？

虛擬跑比賽，不論是路跑或越野跑，在外國早已不是新鮮事；記者翻看網上資料，實際出現的時間亦難以考究。今年在疫情下，各國不少賽事都轉為虛擬形式，包括10月4日舉行的「六大馬拉松」之一倫敦馬拉松，今屆賽事除有精英組別的實體賽事（下稱：實體賽），還增設虛擬比賽供各地選手參加，毋須身處倫敦都能參賽。

不分名次 指定位置打卡證明完成

何謂虛擬跑？有舉辦虛擬跑比賽的Sky Sportage Ltd業務發展經理兼資深越野跑手Sam Tam表示，虛擬跑只是把實體賽的模式稍為改變。不同賽事的細節也有些分別，但大致上參加者同樣要繳付報名費，大會或提供比賽路線，還有號碼布、選手包，以及完成比賽後的獎牌或禮品等；但沒有指定的參賽日子，也不分名次。以Sam籌辦的虛擬跑為例，參加者需要在指定日子（通常是1個月內），在限時內完成路線。

一般實體賽，主辦方會為選手計時，也設補給站。然而，虛擬跑卻未必做到這些服務，因此大多不設排名，只要求選手在賽事路程中的指定位置自拍「打卡」，證明是親自完成路線；另要以運動手表或手機記錄自己所跑路線的地圖等資料，跑畢後把照片及路線紀錄交予大會，一經確認後，便可獲頒發完賽獎等。

不設指示、補給 須先了解路線

由於虛擬跑不設補給，因此大會在規劃路線時要有相應的考慮。Sam解釋，首先是路線不能太長、太難，減低選手發生意外的風險。同時，因選手要自攜糧水，所以安排路線時要途經一些補給點如士多及油站等，以減輕背包重量，「有時為了要經過補給點，可能要由山上跑至市區，再走回山上」。Sam又提到，實體賽的沿路有指示或工作人員指引方向，基本上選手事前毋須特別熟知路線也不會迷路。虛擬跑則缺少臨場指示，選手落場前需先下載地圖了解路線，比賽中或需要不時查看，以防跑錯路線和迷路。

Sam舉辦過兩場虛擬跑，均有過千人報名，反應熱烈。由於籌辦虛擬跑所需的人力物力較實體賽少，報名費也因此較便宜。舉例一場實體賽報名費約要350元，虛擬跑則約200多元。11至12月他們將舉行名為「大帽3吃」的虛擬跑，以大帽山路線為主，3段路程分別長11.2公里、19公里及34.5公里，費用220元起。明年初亦會舉辦虛擬跑，一眾越野跑友將不愁寂寞。

■「大帽3吃」賽事詳情

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文：許朝茵

編輯：林曉慧

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