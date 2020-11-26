4式訓練 消脂強化肌力

【明報專訊】有氧運動及阻力訓練各有好處，註冊物理治療師翁頴桐建議大家每周最少做5天達中強度運動（心跳率維持在個人最高心跳率的60%至80%）的有氧運動，每天30分鐘。另外，阻力訓練則建議每星期做2至3天。今次她分別推介可在家中做的有氧運動及阻力訓練，每項各2式。

■有氧運動示範

好處：提升心肺功能、幫助消脂

◆原地踏步

做法：站直，雙手前臂提起至腰前，手肘成90度角，手掌向下，左右腳輪流抬起至觸及手掌。可做30分鐘

注意：上身挺直，身體避免左右搖擺

目的：提升心肺功能，幫助消脂

◆原地踢臀跑

做法：站直，原地跑步，雙腳輪流往後踢起至貼近臀部，可做30分鐘

注意：上身挺直，身體避免左右搖擺

目的：提升心肺功能，幫助消脂

■阻力訓練示範

好處：強化肌力、鍛煉肌肉

◆深蹲

做法：站直，雙腳與肩膀同寬，雙手交叉放在胸前，慢慢向下屈膝至90度角，重複30次

目的：訓練股四頭肌、臀大肌及膕繩肌

注意：腰背挺直，若膝部感不適宜馬上停止

◆掌上壓

做法：俯身以手掌和腳尖支撐，然後向下壓至手肘成約90度，返回開始姿勢，重複30次

目的：訓練前三角肌、胸大肌、三頭肌及腹肌

注意：上身挺直，臀部別翹高或下沉，做時主要以手肘發力

示範：註冊物理治療師翁頴桐

■有片睇

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