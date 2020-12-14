知多啲：防疫3漏洞 專家批政府反應遲緩

【明報專訊】葵盛西邨8座連日多人確診新冠病毒，當局遲遲未下強制檢測或檢疫令，直至第10日合共16人確診，才要求5樓住戶接受檢疫。感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，政府反應「有點遲緩」，當有不尋常群組式爆發，在一個屋邨出現密集個案時，當局要擔當領導角色，發放信息要果斷、清晰，「好多市民等待政府告知應該怎樣做，例如個案達到多少宗便要全幢封鎖，讓居民有心理準備」。他續指，「感染初期可以沒有病徵，更加需要及早診斷，而不是等居民自動自覺去檢測」，政府一早應主動出擊，強制8座居民檢測以找出隱形患者。

抗疫差不多一年，政府理應經驗豐富，為何仍被質疑反應遲緩？當中有什麼漏洞？

漏洞1：欠緊急機制 層層通報

呼吸系統專科醫生梁子超指，現時欠缺緊急機制，迅速動員不同部門人手緊急應變，迅速執行隔離和強制檢測等措施，特別是機制中牽涉要官員「拍板」。防控計劃應有緊急機制，可讓負責評估現場風險的人員，即時聯絡到頒布指令的官員，否則出問題時「才一層一層上報，逐層解釋，（啟動機制時）可能已經過了幾天」。

以葵盛西邨為例，當知道居民檢測結果，現場評估認為有風險，便應及時以果斷措施處理，如立即貼上告示拉起封鎖線，「 由宣布（措施）到執行，應該是同步」，方可避免居民為自保而搬離。他形容，第一時間控制現場極為重要，「只要控制到現場，居民為了保護自己，大多會留在家中」；反之，若未能夠迅速控制現場，「之後做咩都係嘥氣」，病毒或隨搬走的人走入社區，即使再有封鎖措施亦難阻擴散，要花更多時間才可令疫情受控。

梁子超認為，就目前情况而言，「要阻止人搬走的時機已經過了」。不過，現時大部分人已接受檢測，接下來最重要是評估後續風險，找出受感染的人，甚至要求已搬走居民接受強制檢測，移除剩餘風險。

漏洞2：檢測結果等7日太慢

食物及衛生局長現時可發出「限制與檢測宣告」，封鎖爆疫處所，強制處所內的人做檢測，未有結果前禁止離開，為期最長7日。梁子超認為，現時禁足7天的要求是為等待檢測結果而設。他批評自第三波疫情開始，不少人到私家醫生領取樣本瓶要等7日才有結果，及至第四波爆發，等待檢測結果時間亦未見改善。等待7日才有結果，對受檢者造成不安；若涉及封鎖措施，亦對社區帶來困擾，日後再做同類措施時，市民便更反感。

他指出，拖慢並非因為檢測人手不足，而是欠缺支援人手；即使有檢測結果，亦要待職員輸入資料、核實，方可通知市民，拖慢進度。「不能夠陽性（結果）就好早做（通知），陰性就不用理。因為陰性結果的人更多，影響更大。」建議政府檢視輸入資料人手不足的瓶頸，不論檢測結果屬陽性陰性，都應盡快通知市民。

漏洞3：放新病毒株入境

第三波疫情時，患者病毒基因序列與來自菲律賓、哈薩克的輸入個案相似。曾祈殷直言：「我們不停促（政府）檢視防疫漏洞。為什麼會有新病毒株傳入？若跟隨內地做法，定點監察、定點隔離，海外人士入境有專人專車接送，第四波其實可以防範。為何第四波出現才有相關措施？第三波仍未學懂嗎？」

他批評政府「自省能力好低」，「邊境防疫並非普通市民做得到，放病毒入來，這個責任在政府」；加上第四波疫情爆發時，部分人礙於私隱而不願透露行蹤，有緊密接觸者未被發現。流行病學追蹤增添困難，拖慢控制疫情。

衛生署回覆本報查詢，表示一直積極跟進葵盛西邨8座多宗個案，會因應有關屋邨確診個案的狀况及發展，持續風險評估，從而作出相應安排。

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