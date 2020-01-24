吾生有杏：院長醫生周記（128）：人生如朝露

【明報專訊】上星期，一位相識廿載老朋友終於離開這個塵世，世間上又少了一個忠誠、正直，卻又低調的好漢子。

當初認識這位老友，是因為我們的女兒就讀同一幼稚園。孩子永遠是天生的媒人，她們一起玩耍，我們做爸爸的便多了機會見面，很快便成為了好朋友。

香港人人情淡薄，多年的鄰居也不一定成為朋友。難得這個「女兒同學仔的爸爸」卻以真誠待人，從不口蜜腹劍，他的性格有如一本打開的書般展露人前，喜歡或不喜歡，不需要猜度。他樂於助人，卻從不邀功，與他做朋友是一種福氣。

飽受疾病折磨 從不怨天尤人

可惜健康往往不是我們可以掌握。約8年前他患上一種罕有的疾病，既沒有可以治療的藥物，更因為併發症的緣故做了多次手術，每一次開刀都帶來更多的後遺症。本來一個健康快活的人卻被疾病逐步蠶食，先令他喪失工作能力，繼而影響他的行動、說話、飲食。

縱然疾病把他折磨得面目全非，但他卻天生樂觀，從不怨天尤人。疾病沒有把他打垮，多少個晚上我們秉燭夜談至夜深。由於他的語言障礙，他只能夠聽我大發謬論，我舉杯暢飲，他就在那裏靜靜地享受着朋友相聚的歡愉。

為安逸虛榮違背良心 可憐可笑

多年肉體上的折磨受夠了，如今他終於得到解脫，正在另一樂土得以安息。夜闌人靜，想起過往廿載的真摰友情，大家相處的許多片段，原來人生只如朝露。不禁覺得世人既可憐又可笑，每天為着無謂的爭拗而虛耗生命，為着安逸及虛榮而違背良心，為着明天的憂慮而忘記今天所擁有的幸福。

執筆至此，忽覺自己雙眼變得朦朧，再不能寫下去。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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