【明報專訊】媒體報道，在歐美各地等新冠重災區，醫療系統已不堪負荷，為了提振醫護人員士氣，政府官員及社會人士不時要為他們打氣，包括定時上街鼓掌致敬。各地報章更刊登不少文章，表揚醫護為了照料新冠病人的犧牲。

老同學老張是外科醫生，寶貝兒子小張明年上大學。自從小張升上中學，老張便一直指望兒子繼承父業。可是小張對父親的心願總是愛理不理，雖然沒有決絕地向父親說不，但似乎對學醫沒有很大興趣，反而在數學及電腦方面有特別愛好。怎知一個新冠疫情，卻令他回心轉意，立志讀醫。老張歡喜不迭，更不由分說要求我和小張見見面，說我在大學和醫學院混了這麼多年，一定要和他兒子談談，指點他讀醫的竅門。

和世侄見面，我劈頭第一句便問他為何想讀醫。他興奮地說，新冠疫症令他認識到醫護的英雄事迹，他希望做一個仁心仁術的醫生，和他們一樣成為英雄。我告訴他，仁心仁術是行醫的正確目標，可是千萬不要為了滿足英雄慾，因為「仁」和英雄根本是對立的。《禮記‧中庸》給「仁」的定義是「仁者人也」；論語《論語‧顏淵篇》也有這樣的記載：樊遲問仁，子曰：「愛人」，即是要關愛他人的意思。可見不論「仁心」或是「仁術」，都是以人為本，以病人以至社會的福祉為依歸。但立志成為「英雄」，卻很有點個人主義，「以己為本」的意味，和「仁」的以人為本，大相逕庭。

「醫者父母心」不合時宜

我跟着問小張怎樣才是一個仁心仁術的醫生。他毫不猶豫地答：那還不容易，當然是要心地仁慈醫術高明！我告訴他，「仁心」不單是放在心底裏的慈念，還要表現出來。上一代的醫療工作者，以為只要本着「醫者父母心」行醫便是「仁醫」，即使態度上對病人愛理不理，甚至惡形惡相責罵，那也是「愛之深，罵之切」，就像父母責罵子女，只要動機善良，便不失其「仁心」。隨着時代變遷，這個想法已變得落伍過時。到了今天，醫生除了心地仁慈，還要在行動上表現出對病人關懷、有愛心，因為醫生的態度，往往影響着病人的信心，甚至治療效果。醫生顯示關愛尊重，病人心裏舒服，病情已好了一截，正是「仁醫」應有的表現。但話得說回來，對病人態度好，不表示要卑躬屈節、阿諛諂媚，一定要不亢不卑、恰如其分，緊記孔老夫子的教誨：「巧言令色，鮮矣仁。」

除了態度，真正關愛病人的仁醫，亦以保護病人為己任。最近有醫生確診新冠病毒，之前已知道自己屬於高危群組，亦有新冠病徵，還繼續在診所看病，這種不負責任的行為，亦非仁醫所取。

至於醫術高明，也不單指技術層面。即使有精湛醫術，若不配以仁心，以病人的最佳利益為本，仍然算不上「仁術」。例如有些無良醫生，為了創收逐利，利用病人的無知和恐懼，哄逼病人接受不必要的檢查和手術；有些更「捉病人上牀」，要病人在極短時間內接受手術，以免病人有時間考慮或尋求其他專家的意見。這樣的醫生，即使醫術高明，但心術不正，怎樣也稱不上「仁術」。

小張是好孩子，必恭必敬地說「敬受教」，說會回去考慮，希望他不會因此放棄讀醫。

作者簡介：中大副校長，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事

文：霍泰輝（兒科專科醫生）