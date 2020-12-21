食譜：聖誕自煮2人世界有營大餐

【明報專訊】平安夜、聖誕夜留家用膳，仁安醫院註冊營養師李向明示範雙人聖誕大餐，包括用美國春雞炮製蜜糖烤春雞，還有火雞片沙律，配蘋果奶蓋紅茶。大家不妨與至親一起下廚，享受浪漫又有營的聖誕。

■肉桂蘋果蜜糖烤春雞 （2人分量，每份567千卡）

蜜糖烤春雞材料：

美國春雞……1隻（約660克）

醃料：

迷迭香……半湯匙

百里香……半湯匙

蜜糖……1.5湯匙

黃糖……半湯匙

鹽……少許

油……少許

配菜：

小番茄（連莖）……8至10粒

迷你薯……3粒

蘆筍……6條

肉桂蘋果醬材料：

蘋果（切粒）……150克

黃糖……半湯匙

肉桂粉……1湯匙

做法：

1. 春雞解凍洗淨

2. 去除背骨、內臟及碎骨

3. 與醃料混合，醃30分鐘

4. 蘆筍、迷你薯切半備用

5. 焗爐預熱至180℃，將春雞及配菜分別放入不同錫紙盤烤30分鐘

6. 以中火將蘋果煮腍，加入100毫升水、黃糖和肉桂粉拌勻

7. 以慢火煮至蘋果粒呈啡金色及糖漿呈透明

8. 春雞、配菜及肉桂蘋果醬上碟即可

秘訣：

．醃雞時將醃料均勻塗抹表皮及腹腔，按摩雞肉，會更入味

．醃雞時加入黃糖，較易烤出金黃脆皮

．薯仔直徑較長一面切半更易熟

．蔬菜和春雞分開焗，避免蔬菜吸收雞油

．用肉桂蘋果醬代替肉汁，熱量、脂肪較低

知多啲：火雞內餡 菜好過肉碎

．火雞和雞內餡（stuffing），不要用牛油、肉碎、香腸、內臟，改用蔬菜

．內餡會吸收雞油，可在焗至半熟時，倒走雞油才加入內餡，減少油分吸收

．不少廚師在火雞皮下塗抹牛油，令肉質更嫩滑，此舉令脂肪含量大增；如想肉質鮮嫩，可用低溫慢焗。一隻約4磅的雞，用120℃烤焗4至5小時，用探熱針在雞腿最厚肉位置測試溫度，達75℃便可以食用

■煙火雞紅石榴沙律 （2人分量，每份309千卡）

材料：

煙火雞……240克

菠菜、火箭菜……2杯

紅洋葱……適量

紅石榴粒……2/3杯

橄欖油……2茶匙

陳醋……3湯匙

做法：

1.煙火雞去皮切片備用

2.吸乾菠菜和火箭菜水分，紅洋葱切絲備用

3.鋪好火雞片、菜及紅洋葱絲，灑上紅石榴粒

4.混合陳醋及橄欖油，灑在沙律上即成

健康貼士：

．煙火雞去皮更低脂

．紅石榴粒含豐富抗氧化物，可保護細胞，減少炎症

■肉桂蘋果奶蓋紅茶 （2人分量，每份81.5千卡）

材料：

蘋果紅茶包……2個

脫脂奶……150毫升

肉桂枝……2條

黃糖……2湯匙

做法：

1.熱水冲泡紅茶包

2.在脫脂奶中加入黃糖，用打蛋器打發成泡沫

3.將泡沫放在紅茶上，插上肉桂枝即成

健康貼士：

．奶蓋泡沫微甜，加入紅茶中毋須額外加糖

．用脫脂奶打成奶蓋，熱量、脂肪及膽固醇較少

■有片睇

DIY肉桂蘋果蜜糖烤春雞bit.ly/2KE5rpk

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