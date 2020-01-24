WFH錯姿 招「肩夾擊」 舉手穿衣洗頭都難

注意坐姿——疫情一波接一波，大家又開始在家工作，注意不要寒背打電腦，否則有可能造成肩袖肌群夾擊綜合症。（設計圖片，Malik Evren@iStockphoto）

【明報專訊】「一入冬，關節就痛，準過天氣報告！」有物理治療師分享，許多病人曾跟他這樣抱怨。究竟天氣凍與筋骨痛症有沒有關係？舉起手感到肩膊痛，以為是「五十肩」，但臨牀上，半數肩膀痛患者是「肩袖肌群夾擊綜合症」。

第四波疫情爆發，大家再次啟動在家工作模式，別忘記注意坐姿。長時間寒背打電腦是「夾擊」肩膊的高危因素！

沒足夠證據低溫影響痛症

有人說，在天氣寒冷的日子，特別容易頸梗膊痛，到底有沒有醫學根據？註冊物理治療師歐陽健表示，臨牀上的確有不少病人稱自己的痛症與天氣變化有關，但從醫學研究角度，低溫影響痛症的說法並沒有足夠證據支持。綜合各研究顯示，痛症受很多因素影響，而且部分涉及主觀回憶。

「如果只依靠人類記憶去判斷兩種事物的關連，而非嚴格的醫學證據，很容易得出不可靠的結論。」歐陽健續指，人的記憶很多時傾向記憶兩種事物，同時發生或一起發生變化，從而認定它們相關，例如潮濕、寒冷天氣和關節疼痛。目前，較多研究認為天氣轉變與關節痛症沒有關連；不過，亦有研究找到兩者有部分關連。2007年一篇刊登於The American Journal of Medicine的研究，隨訪200名膝痛患者3個月，發現天氣冷會輕微影響膝痛程度。

另一邊廂，2014年刊於Arthritis Care & Research的研究發現，氣溫、濕度、氣壓、風速等都與背痛無關。總的來說，天氣轉變與關節痛症的關係，認為沒有關連的研究居多，研究質素及可靠程度亦較高。

肩峰下空間變窄 肌腱摩擦發炎

肩膊痛，不少人以為是肩周炎（又名五十肩），有沒有想過是其他痛症？肩袖肌群夾擊綜合症（Shoulder Impingement Syndrome）是很常見的肩痛成因，發生在肱骨、肩胛骨和鎖骨之間。肱骨與肩胛骨形成了肩峰下關節腔（subacromial space），當姿勢不良、過度使用肩關節或重複活動時，肩峰下空間變得狹窄，造成「夾擊」，滑囊、旋轉肌肌腱與肩胛骨因互相摩擦而發炎（圖1）。

長期寒背打電腦、搬運高危

重複的舉手過頭動作，姿勢不良如寒背，以及重複創傷、退化、肩膀肌肉疲勞、肩袖肌群失衡，甚至肩峰骨刺或肩胛骨不良結構的變化，都可導致肩袖肌群夾擊綜合症。游泳、拋擲或拍類運動、體操等需要手臂上舉的運動，出現肩袖肌群夾擊綜合症風險較高；另外，工作性質需要重複使用肩膀或搬運重物等，例如速遞工作、長時間寒背打電腦都是高危因素。

肩袖肌群夾擊綜合症病徵：

．手高舉過頭，或手放背後由下而上摸背脊（hand behind back）時，感到痛楚或活動幅度受限

．感到肩膀無力

．日常活動受影響，如穿脫衣服、洗頭吹頭、女士扣胸圍背扣、男士後褲袋拎銀包等

有別於肩周炎 舉手至特定角度才痛

歐陽健補充，肩周炎有別於肩袖肌群夾擊綜合症，前者並非肌腱發炎所致，而是關節軟組織黏連，尤其是喙肱韌帶。肩周炎患者的肩關節向各方向活動受限，外旋更為明顯；而肩袖肌群夾擊綜合症患者通常有伴隨痛弧（painful arc），即手舉高至特定角度才感到疼痛。「肩周炎的痛楚比較分散，病人大多指不出哪個部位痛，他們說整個肩膊都痛。而肩袖肌群夾擊綜合症患者較容易說出痛點，而且可能有痛弧。」

■自測參考：手臂側抬或有「痛弧」

肩袖肌群夾擊綜合症患者通常手臂側抬在60至120度感到疼痛，過了特定角度則不會痛（圖2）；惟不是每個患者都會有痛弧，痛症測試方法只供參考。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com