怕肥怕暈唔食藥？ 新舊糖尿藥副作用有得避

控糖機理不同——口服糖尿藥有七大類，控糖機理和副作用略有不同，病人可與醫生商量選擇哪一類藥物。（ADragan@iStockphoto）

【明報專訊】糖尿病人需服藥控制血糖水平，年輕病人擔心服藥後增磅，年長病人則擔心藥物導致血糖過低暈倒，自行減藥。糖尿藥是否一定會有副作用？

現時有7類口服糖尿藥，控糖之餘，各有不同優點和副作用，應如何選擇？新藥一定勝舊藥？

◆楊：楊俊業（養和醫院內分泌及糖尿科專科醫生）

◆曾：曾尚賢（家庭醫生）

■7類口服藥副作用不同？

問：不同類型口服糖尿藥，降血糖的方法不同？

曾：現時口服糖尿藥約有7種類，降血糖方法不同，如有一些可提升身體對胰島素敏感度，有的會增加胰島素分泌，有的則會減慢身體吸收糖分的速度等。由於藥物降血糖方法不同，副作用不會完全一樣。

■藥後未及時吃飯致低血糖？

問：糖尿藥會引起過低血糖，對長者危險？

曾：不是每一種均會導致血糖過低，常見會導致血糖過低的糖尿藥為磺胺尿素劑（sulphonylurea），其作用是增加胰臟細胞分泌胰島素。出現血糖過低，很多時候是因為服藥及正餐時間未能配合。一般而言，醫生建議病人在飯前15至30分鐘服藥，令身體增加胰島素分泌，控制進食後的血糖水平。若糖尿病人服藥後未能及時吃飯，藥物已發揮作用，當體內胰島素分泌增多，就有可能出現血糖過低的情况。

低血糖對長者十分危險，輕則跌倒受傷，嚴重會失去知覺；若長者長時間獨留家中，血糖過低未能及時發現，或會有生命危險。有長者經歷低血糖後自行減藥，屬不理想的做法；不建議病人因擔心有低血糖風險而不服藥，如有需要應找醫生商討，避免使用有低血糖副作用的藥物。

■食糖尿藥也可控體重？

問：糖尿藥會愈食愈肥？

曾：服糖尿藥後胰島素分泌增加，或令人有血糖低的感覺；當有手震、頭暈等低血糖徵狀時，不少病人會「唔理三七廿一」吃梳打餅，變相令他們「食多咗嘢」，導致體重增加。另外，部分糖尿藥會引起副作用如水腫、增磅，但非所有糖尿藥也會致肥，有些對體重沒有影響。如果在體重方面有考慮，可先與醫生商討，按個人體質，決定用藥。如病人本身有肥胖問題，可選擇同時控制體重的糖尿藥。

■揀啱藥唔止控糖咁簡單？

問：選擇糖尿藥，除了控糖效果，還有什麼考慮？

楊：​不同糖尿藥有不同控糖效果，醫生需要根據病人身體狀况及藥物副作用等全面考量。以常用糖尿藥二甲雙胍（metformin）為例，若用在晚期腎病病人上有可能有乳酸中毒風險，不宜使用。另一類糖尿藥噻唑烷二酮（thiazolidinedione）會導致體重上升，肥胖病人未必適合使用。

另一方面，醫生會考慮糖尿藥帶來的好處，如口服SGLT-2抑制劑（sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors）及非胰島素皮下注射藥物GLP-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonist），除了控制血糖，亦可保護心臟、腎臟，減低主要心臟血管疾病風險，故有心臟病及腎病病人可以優先考慮使用這兩種藥物。

■長服單一藥物會失效？

問：糖尿病人要先用傳統藥物，未能控制血糖，才可轉藥？

楊：視乎情况而定。不少糖尿病用藥指引均以二甲雙胍（metformin）為一線藥物，因二甲雙胍已有超過60年歷史，安全及成效高。不過只服用單一藥物，約3至5年便會失效，醫生會考慮加上二線或三線藥物，幫助控制血糖。另外，如患者病發時血糖水平已十分高，因每款糖尿藥降血糖能力有限，使用單一類藥物未必可有效降低血糖至目標水平，醫生或會考慮同時使用2至3種藥物；待病人血糖水平有改善，再視乎情况決定有沒有減藥空間。

文：陳所願

編輯：梁小玲

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