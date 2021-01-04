知多啲：研究：新藥可護心保腎

【明報專訊】糖尿藥有不同副作用，如低血糖、體重上升等，令不少患者卻步。惟血糖水平控制得未如理想，長期高血糖會影響身體各器官，如心臟、腎臟，引起併發症。養和醫院內分泌及糖尿科專科醫生​楊俊業表示，有研究指出，每減低一度糖化血紅蛋白，糖尿病患者的眼底、腎、神經線等微血管併發症可減少40%。

近年推出的糖尿藥，如注射式GLP-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonist）及口服SGLT-2抑制劑（sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors），聲稱控糖同時可以減重、保護心臟，是否屬實？楊俊業指出，GLP-1受體促效劑可在餐後刺激胰島素分泌，控制血糖，可減慢胃部消化過程，令病人飽足感增加並在腦部減低其食慾。被稱為「排糖藥」的SGLT-2抑制劑，則可令血糖從尿液排走；由於排糖過程可減少身體熱量，所以既可幫病人控糖，又可減重。

或增皮膚感染、尿道炎風險

不少研究均指出，這兩種糖尿藥可有效保護心臟，減少15%至30%心肌梗塞、心衰竭入院及心臟死亡的風險。SGLT-2抑制劑亦可減低腎病惡化40%至50%，減少因腎衰竭而洗腎。故對於心臟衰竭、腎病病人，可用作治療糖尿病的一線藥物。

惟楊俊業亦提醒，服用SGLT-2抑制劑後，尿液中糖分會增加，或會增加下半身皮膚感染、患尿道炎風險。另外，新一代糖尿藥成本亦較高，傳統糖尿藥磺胺尿素劑（sulphonylurea）1顆只需幾角，1顆SGLT-2抑制劑成本則約10多元，部分病人未必可負擔。另亦有人對注射式藥物抗拒。醫生與病人應好好溝通，視乎情况決定用藥。