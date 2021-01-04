養生帖：慢呼吸戒凍飲 增陽氣臉紅潤

【明報專訊】在茶餐廳，經常聽到OL叫餐時，點選凍檸樂、凍咖啡、凍奶茶等；在辦公室，冷氣溫度普遍極低。中醫認為：上述兩情况都容易損傷體內陽氣。

體內陽氣有多重要？中醫經典著作《黃帝內經》論述：「陽氣者，若天與日，失其所則折壽而不彰，故天運當以日光明。」此句指出陽氣對人體的重要程度，好比大自然不能沒有太陽。人體失去陽氣的溫養，不但各方面的功能難以發揮作用，而且難以延壽。同樣，經常患病就是因為體內陽氣不足，而體內陽氣充足的人，則能夠抵擋各種致病因素的入侵，身體素質也較好，臉色紅潤有光澤，整個人顯得有精神和朝氣。

陽氣不足易患病

從以下幾方面可增強體內陽氣：

1. 調整呼吸

呼吸要緩慢（不要太快呼吸）、柔和（呼吸盡量無聲）、較深（比平日的淺呼吸稍加深入），盡量吸入新鮮空氣。

2. 調節飲食

選擇有溫度、和暖的食物，服用祛濕和胃之品，如陳皮、生薑、芡實、蓮子、茯苓等；濕為陰邪，容易遏制陽氣，祛濕和胃有利於陽氣增長。

3. 調節陰陽

中醫認為在陰陽對比分類來說，動屬陽，靜屬陰。現代職業女性靜多動少，缺乏足夠鍛煉而導致缺少陽氣。要改善陽氣不足，就要選擇適合的運動方式，持之以恆去做適當運動。

總而言之，職業女性一定要注意呵護及提升自己的陽氣。養好陽氣，才能養好身體，不僅少患病，容顏還能更加燦爛美好。

■兩參無花果煲瘦肉 益氣養陰

材料：鮮人參1支，無花果2両，黨參1両，瘦肉半斤，蜜棗3個

做法：瘦肉汆水，無花果切片，黨參切短；鍋內燒滾水， 將所有材料放入鍋內，大火煮滾後，改用慢火煲2小時，調味食用

功效：益（陽）氣養陰，生津潤燥

應用：用於疲倦乏力，工作效率差，記憶力下降，畏寒肢冷，易患感冒，口乾咽燥，胃口欠佳等

文：張群湘（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房中醫副教授）