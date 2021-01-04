醫徹中西：一個微小能量引動

【明報專訊】人體是緊密相關的整體，任何部位有參差，醫者只要稍作引動，使那部位順勢回轉，不但令整個部位鬆開來，而因勢擺順骨骼筋肌的關係和位置，引致張力改變，連上遠處。

急性敏感 咽喉腫脹可封喉

一個親人晚上忽然急發紅腫找我。她是一個少女，晚上7:00食了日本菜，9:30開始不舒服，10:00開始眼面紅腫，上身感覺像被蚊子釘、手麻痹、口唇紅腫，擔心封喉，找我求救。

這是急性敏感，若咽喉腫脹時可以封喉。西醫一般即時注射類固醇，約半小時徵狀消退，然後再處理餘下問題。她找我之時是晚上，家裏沒有合適藥物，只找到一支蛇膽跌打液，審查成分後相信安全，便用上它。

我叫她將藥油均勻塗在手掌，然後站立放鬆像太極姿勢一樣，把雙手提起至肩膀，手臂向前平伸，手指伸直後再放鬆，用意念將體邪射出。約5分鐘，她蚊咬針釘感覺減少，手掌開始退紅消腫，眼睛也舒服了。約10分鐘，口唇也退了腫。站了15分鐘後，她累了不再站立，因感覺舒服了，乃自行休息。又過了15分鐘，她又重新覺得些微手痹，但因不太嚴重所以沒有理會。全程半小時，她整體沒有問題了，我也鬆了一口氣。身為醫生，每分秒看她轉變，快速轉好才可不至急需送院，所以普通人不能依樣做。

牽引體層 通達透走內邪

這是肢體動作加上藥油辛散之力，牽引體層使之通達透走內邪。一個微小能量引動，令結構自行調整。治療關鍵不在從哪裏開始引動，而在於審視調整結構和可導引方向，及集聚動力能否達到臨界點。治療目的是要把身體整體貫通、各部位歸正、對位。透過局部操控，帶動整個系統轉向還原。醫者只要擺正所需的局灶參差就會好了。

以上不在西醫理論，也不常見於中醫療法，是經過不斷在中西醫游走後的創新思維框架，解決了從前理論所無法解釋的現象，更包含前理論架構所能解釋的所有現象。新思維有助解了皮膚與肌肉及身體的關係，及不同系統之間相互糾結的原因。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）