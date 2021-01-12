知多啲：背囊輕軟更吃力 腰帶盆骨收緊減負擔

承托不足——藍芳認為背囊的背部承托力不足，未必貼背，會令人揹得更辛苦，若有壞姿勢更易受傷。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】行山裝備中，背囊不可或缺。背囊款式五花八門，有物料超輕，有容量超大，應如何選擇？

4小時路程 10公升背囊足夠

註冊物理治療師藍芳指出，背囊容量以公升作計算單位，可以按路程決定容量。一般而言，以4小時半日路程為例，一個10公升容量的背囊已足夠，如行長途或戶外過夜，最少要20公升。

曾登上珠穆朗瑪峰的山藝教練盧澤琛（琛sir）表示，除了糧水，還有一些基本裝備，包括：頭燈，地圖、指南針、風褸、太陽帽、太陽眼鏡、急救包、求生氈、哨子、手提電話及後備衣物等，雖然裝備不少，但加起來體積不會很大。若只是遠足，毋須額外攀登裝備。基本上，10多公里稍長時間完成的路程，可選20至30公升左右，視乎路程難度及有否補給點等。在冬天時，不妨選一個容量稍大約30公升的背囊，「因出門時大家都會穿上外套，上山後開始覺得熱，除下外套便可放入背囊」。

逾20公升背囊 腰帶宜有襯墊

另外，不少山友很重視背囊的腰帶設計，認為襯墊是必要配件。琛sir認為20公升以上較大的背囊，才需要配上有襯墊的腰帶。「腰帶作用是把背囊部分重量傳送到盆骨，避免重量集中在雙肩，減輕肩膊負擔，讓人行山時走得舒服。」不過，腰帶位置要在盆骨，而且要把腰帶收緊，才可以發揮上述功效。而不同品牌背囊尺寸有些分別，因此購買時，一定要親身試，揹上身確定腰帶和肩帶的長度，適合自己身體比例，試用時更要放些重物，模仿真實情况。

容量20公升以下的背囊，琛sir認為腰帶設計不用太考究，「腰帶未必需要有襯墊，可以是簡單一條幼身帶，主要作用是將背囊固定在身體上，以防左搖右擺，阻礙行動」。

肩帶太薄 增韌帶骨膜受傷風險

另外，藍芳提醒大家要留意肩帶設計，如用料太薄，未能提供適當保護，揹上一段時間，可能會受傷。「有些人鎖骨位置肌肉較薄，長時間揹背囊，這部位不停受壓，會令皮膚受損，甚至增加韌帶或骨膜受傷風險。」一旦出現痛楚，需休息數天，一般可自行痊癒。

值得一提的是，近年不少背囊標榜採用超輕物料，大大降低重量，但藍芳提醒，這類物料通常十分軟身，「背囊的背部設計，最好有一定孤度及支撐度，貼近背脊，讓背囊重量平均分佈於背部。物料太輕軟，重量容易墜落在底部，較難貼背，揹起來較吃力。」