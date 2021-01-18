醫賢心事：我太累了……

【明報專訊】「我實在太累了……」病人雙眼通紅地說。她是一名中年婦人，老公在兩星期前跟她說要離婚。對於這名婦人，家庭就是她的全部。她沒有想過老公會跟她離婚。她一直很信任老公，但原來老公在外面有了另一段關係，而最後選擇了跟她離婚。

丈夫提離婚 「世界突然消失了」

這刻的世界，就好像突然消失了。家庭就是這名太太的全部。而全部一下子突然消失了。她完全不能接受，腦海裏面不斷在想「為什麼」、「我做錯了什麼」？但這些都沒有答案。老公對她還是不錯的，仍相敬如賓，但這個老公現在已經變成了最熟悉的陌生人。

在這兩個星期裏，婦人的腦海裏充滿疑問，不能安靜下來。就這樣一天一天過去，她慢慢地覺得世界沒有希望，生存已經沒有意義，做什麼事情也變得很累，除了體力上的累，還有心力交瘁的累。家務還是勉強可以做到的，但記性變差，神情呆滯，對什麼事也失去了興趣。

這樣的狀况實在使我十分擔心。婚姻對這名太太來說實在是太重要了。沒有了這根生命的支柱，世界都塌了下來。我知道在這個時候，怎樣輔導失魂落魄的她也沒有用。這個程度，實在是需要一點藥物的幫助。

一個星期後，婦人回來覆診。沒有戲劇性的變化，但至少能入睡，胃口慢慢好了。我見她的眼神接觸實在了一點，滄桑的感覺減輕了。

定期覆診 重拾力量

再過了一星期，婦人終於能講出自己的感覺。被出賣、被離棄、徬徨、憤怒還是糾纏交錯。慢慢來吧，畢竟這個打擊太大了。這些感覺都很強烈，能哭、能講出來是好事。

這名太太一直有覆診，現在已經一年半了。今天的她跟一年半前相比已經好了很多，已經沒有了那種「我實在太累了」的感覺。慢慢地，她的力量回來了。除了藥物，似乎這一年半的定期覆診在她生命最脆弱的時候讓她感到不孤單。

文：何浩賢（精神科專科醫生）