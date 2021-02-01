腰痠背痛「合理化」 骨髓瘤靜雞雞作惡

【明報專訊】多發性骨髓瘤常見徵狀是持續骨痛、疲勞。無論年輕人或長者，同樣難察覺。年輕人因為手機不離手，姿勢又不良；長者則因勞損和退化，大家都將周身骨痛「合理化」。即使骨骼持續疼痛，亦未必聯想到是血癌作怪。

◆江：江志恒（養和醫院駐院醫生）

◆詹：詹楚生（血液及血液腫瘤科專科醫生）

■血癌不止白血病？

問：血癌等於白血病？

江：不少人以為血癌即是白血病，其實血癌可分3大類：白血病、淋巴瘤、骨髓瘤。血癌與固體腫瘤不同，癌細胞會在骨髓或淋巴生長，並循血液全身流動。

詹：根據香港癌症資料統計中心數據，2018年有1988宗血癌新症，白血病佔606宗，淋巴瘤佔1096宗，而骨髓瘤有286宗。白血病和淋巴瘤分為急性、慢性；而急性和慢性白血病再各自分為骨髓性和淋巴性。急性白血病徵狀來得急，可能兩三星期內突然高燒、皮下出血點、流牙血等；慢性白血病初期無任何徵狀，部分病人或脾臟脹大。急性淋巴瘤臨牀表現很多時包括發燒、夜汗、消瘦；慢性淋巴瘤則可能沒什麼病徵，較難察覺。

■骨頭受侵蝕 致持續骨痛？

問：周身骨痛，是血癌徵兆？

江：若癌細胞在骨髓內，患者可能會感到骨痛。腰痠背痛在都市人身上頗為常見，雖然未必是血癌所致，但也不能掉以輕心。如果病人一向沒有痛症問題，突然間感到痛楚，家庭醫生會處方簡單的藥物。若服藥後仍沒有改善，短期內又再周身骨痛，或出現其他徵狀，便要進一步檢查，例如X光、抽血。由於血癌沒有特定病徵，醫生未必第一時間會聯想到血癌，有時是透過身體檢查發現，若血常規指數有異常，便會轉介血液及血液腫瘤科專科醫生詳細檢查。

詹：多發性骨髓瘤其中一個臨牀常見徵狀是持續骨痛，原因是漿細胞異常增生並沉澱在骨髓，而且分泌不同因子溶解附近的骨頭，導致溶骨性病變，造成骨折、骨痛、高鈣血症等問題。不少人將周身骨痛「合理化」，如長者覺得年紀大腰骨痛很普遍，年輕人長時間對着電腦便覺得腰痠背痛亦屬正常，未必會聯想到骨髓瘤。曾遇過一名年約40歲病人因胸口痛到急症室求診，X光檢查未發現不妥，醫生處方止痛藥後出院，但病情沒有改善，咳嗽時胸骨有「爆裂」感覺。再次到急症室，檢查後仍沒發現異常。數天後，她再因疼痛問題到急症室，醫生安排電腦掃描，發現胸骨受侵蝕，再經多個檢測後，確診患上多發性骨髓瘤。

■驗血以外，還要驗尿？

問：如何診斷多發性骨髓瘤？

詹：主要做以下幾項檢測：血液檢測、骨髓檢查、醫學掃描。由於病人多數有貧血，需要檢測血球指數。多發性骨髓瘤內的漿細胞會分泌同一種免疫球蛋白，導致患者單克隆免疫球蛋白增加，可透過血清蛋白電泳檢測幫助診斷。溶骨性病變引致高鈣血症，影響腎功能，因此亦需抽血檢查。另外，患者小便後，馬桶內會產生很多泡沫；透過尿液檢查，判斷是否有蛋白尿。

骨髓檢查是在盆骨做局部麻醉，提取小量樣本，化驗有無異常漿細胞，並對細胞作遺傳學分析，作為預後指標。

醫學掃描方面，癌細胞新陳代謝率較高，在正電子掃描（PET）下反應較活躍，影像「着燈一樣」顯示出來；而電腦掃描（CT）則比較容易檢測溶骨性病變。

■多發性骨髓瘤易復發？

問：多發性骨髓瘤，「多發性」是指經常復發嗎？

詹：不少病人誤以為多發性骨髓瘤是「不停復發」，其實「多發性」是指不正常的漿細胞沉澱在骨髓不同地方。不過，患者即使做了骨髓移植，仍可能有微量癌細胞殘餘在骨髓，故長遠而言多發性骨髓瘤亦有復發風險。研究又發現，骨髓瘤有許多基因突變，如染色體17p13斷裂，不論用什麼治療方案，患者預後都比較差。原因是這個位置有TP53抑癌基因落腳點，這裏斷裂，便失去為身體「撲火」的抑癌基因。利用CD38單克隆抗體混合口服藥物作維持治療，可減低復發風險。

■血癌患者慎選流感疫苗？

問：血癌患者日常生活有什麼要注意？

詹：病症本身或是治療方案（如使用抑制免疫能力藥物），都抑壓了患者的免疫能力。一旦有細菌入侵，便容易受感染。

進食未熟透食物有可能感染沙門氏菌，可致嚴重感染。因此，血癌患者日常要注意清潔衛生，不吃未煮熟的食物如魚生，建議食「新鮮滾熱辣」的食物，水果去皮後亦最好用滾水淥約1分鐘殺菌。

另外，患者要小心選擇疫苗。以季節性流感疫苗為例，分為減活疫苗及滅活疫苗。由於噴鼻式流感疫苗屬減活疫苗，含弱化流感病毒，不建議血癌患者接種；應選擇滅活注射式流感疫苗，當中不含活流感病毒。至於新冠疫苗，暫時仍缺乏臨牀數據驗證對癌症患者是否安全有效。

文：丁寶兒

編輯：梁小玲

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