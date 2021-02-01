醫學滿東華：生物製劑抗嚴重哮喘

【明報專訊】36歲售貨員王小姐，患有哮喘病多年，情况一直時好時壞，天氣轉涼，病情明顯加重，每晚都會氣喘發作影響睡眠，日間上班及做家務也氣喘如牛，力不從心。她向醫生求診，希望「打止喘針」盡快控制病情。在醫生詳細了解下，發現王小姐日常只用短效氣管擴張劑控制突發性氣喘， 並沒有使用任何預防性質的哮喘藥。肺功能測試（spirometry）更顯示她已出現中度氣管阻塞，病情控制很不理想。

據統計，香港哮喘人數超過33萬人，每年平均有70至90人死於哮喘病發，當中有20至30人更死於精壯之年（15至44歲）。然而，近年哮喘治療有了很大改變及突破。

紓緩兼控制氣管發炎

哮喘多數是因敏感導致氣管發炎及阻塞，如果治療沒有針對控制氣管發炎，就談不上治療哮喘。控制氣管發炎一定需要有類固醇成分的氣管吸入劑。病情輕微的患者，以往大都只在發作時使用短效氣管擴張劑，以為感覺紓緩便沒事了，如情况不理想便再使用多幾次，導致拖延病情，影響肺功能，甚至引起致命的發作，後果不堪設想。

根據哮喘治療全球指引（GINA），建議即使是病情輕微的患者，在哮喘發作時，應該使用吸入式類固醇及長效氣管舒張混合噴劑，這不僅快速舒張氣管及緩和病徵，同時有效控制氣管炎症，從而減少嚴重的哮喘發作。相比哮喘發作時用類固醇針或口服一星期類固醇藥，服用吸入式噴劑的類固醇總劑量少得多。

忌依賴「止喘針」「肥仔丸」

急性哮喘發作時患者往往氣喘嚴重，甚至可能導致呼吸衰竭，需要使用注射式或口服式類固醇治療，俗稱「止喘針」和「肥仔丸」。這種高劑量類固醇對身體有很多副作用，亦可能令患者及其家人的生活大受困擾。

治療哮喘，除了要監控氣喘的程度，也要關注急性發作的風險，例如多次發作導致入院或肺功能開始轉差，就需要加强治療，每天定時使用中高劑量吸入式類固醇及長效氣管舒張混合噴劑，達至有效預防更實際！

生物製劑減急救或入院機率

部分嚴重哮喘患者即使根據治療指引，定時定量使用多種强效吸入式及口服哮喘藥，但都未能妥善控制病情，新的「生物製劑」可能為他們帶來希望。研究發現，約一半嚴重哮喘患者體內有嗜酸性粒細胞，如遇上致敏原，這種免疫細胞會在肺部及氣管內引起炎症，導致氣道阻塞，長遠更會影響肺部功能。

現時有4至5種生物製劑，全部屬注射式，注射間隔為每2至8星期等，通過不同途徑針對及抑制嗜酸性粒細胞，臨牀成效顯著，有效降低因哮喘發作而需急救治療或入院的機率，部分患者更大幅減少口服類固醇的劑量。醫生會根據不同病例，對症選擇生物製劑，希望達到全面控制哮喘的最終目標。

王小姐聽從醫生的建議，定時定量使用吸入式混合劑，並於氣喘時額外加强吸入劑，現在晚間已經沒有氣喘，日間也精神奕奕，還參加了跳舞班，生活變得多姿多采。

文：陳利（東華三院醫療中心（北角）主管、呼吸系統科專科醫生）