煮得Smart：好「脂」葵花籽 巧製賀年小吃

【明報專訊】葵花籽是向日葵的種子。別看葵花籽細細粒，它的功用相當廣泛，不單可以製成葵花籽油，還可以製作成美味的小吃。

富含優良脂肪酸 利血管健康

葵花籽屬於油脂類食物，脂肪含量高，每100克葵花籽有49.8克脂肪。雖然葵花籽脂肪多，但它擁有豐富的優良脂肪酸比例。它的多元不飽和脂肪酸含量佔總脂肪約66%，單元不飽和脂肪酸佔總脂肪約20%，比例非常高；而不健康的飽和脂肪酸只佔總脂肪約10%，比例較低。當中多元不飽和脂肪酸，最主要為亞麻油酸，是人體不可缺少的必需脂肪酸，且人體無法自行合成，須從食物攝取；多元不飽和脂肪酸有助降低血液膽固醇水平，有利心血管健康。

含鐵質纖維 防貧血便秘

每100克葵花籽含3.8毫克鐵質，有預防貧血作用，它也含豐富膳食纖維（每100克含有11.1克膳食纖維），能幫助刺激大腸蠕動，預防便秘。葵花籽還有不少維他命E，對安定情緒、防止細胞衰老、心臟及皮膚甚有益處。從營養學觀點來看，葵花籽有很多好處，可灑在飯菜上或與牛奶麥皮一起食用；亦可自製葵花籽小吃，既美味又有營養。雖然葵花籽的熱量偏高，但只要配搭得宜及適量食用，便能達至健康飲食的原則。

適逢新年，讓我們一起製作健康的賀年食品！祝願大家鴻運當頭，葵花盛放，牛氣冲天！

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■杞子圓肉葵花籽脆條

◆材料（10至12件分量）：

葵花籽仁 70克

圓肉 1湯匙

蜜糖 1湯匙

杞子 1湯匙

芝麻 1茶匙

棉花糖 1粒

橄欖油 1/2茶匙

工具：牛油紙 1張、易潔平底鑊 1個

◆做法：

1. 圓肉剪成小粒，備用

2.在平底鑊上放入葵花籽仁及芝麻，用中慢火炒至乾身，約7至8分鐘後盛起

3.平底鑊放橄欖油，用中慢火把杞子及圓肉輕炒，轉慢火加入蜜糖拌勻，再加入葵花籽仁及芝麻拌勻

4.熄火，加入棉花糖，讓餘溫將棉花糖融解，其間不停攪拌

5.立刻把（4）放牛油紙上包好，用手壓平至半吋厚

6.於室溫放涼變硬，用刀切開一件件，即可食用

營養師小貼士：

1.葵花籽仁含有豐富不飽和脂肪酸，有助心血管健康，但緊記不飽和脂肪亦屬脂肪的一種，過量進食會引致肥胖

2.圓肉及杞子提供甜味，有助減低蜜糖的使用分量

3.此食譜做法簡單，可切成小塊以控制食用分量，當作小食或甜品是不錯的選擇

文：羅曼詩（基督教聯合那打素社康服務社區營養服務註冊營養師）