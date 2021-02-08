衛生處方：留守家中 平安迎牛年

有賴科技進步，疫情期間仍可將人與人之間的距離拉近。當疫情未減退時，大家可以辦一個「網上團年」。（goc@iStockphoto）

【明報專訊】為對抗疫情大家都繼續保持社交距離並減少外出，而這段時間感受過在家工作、網上教學、外送食物等「新常態」。雖然未知疫情何時完結，但願大家能留守家中與家人一同健康平安「營」接牛年。

健康全盒 圓滿甜蜜

疫情期間未能到處拜年，但全盒寓意圓滿，所以不妨準備一個健康全盒，增添新年氣氛。新一年要甜甜蜜蜜，可以放入無添加糖的栗子或乾果；要開心幸福，可加入乾焗原味開心果和杏仁。但留意栗子和乾果均含有較高碳水化合物，糖尿病患者要留意食用分量，以免影響血糖水平。一湯匙乾果等於一份水果，要注意分量，避免不知不覺地進食過量而導致體重上升。而果仁脂肪含量較高，雖然當中主要有利是對心臟健康的不飽和脂肪，但過量仍會增加熱量攝取導致肥胖，建議以一手心分量為上限，並與一份肉類作換算。

新年賀禮 速遞心意

以往預備過年，大家會四出購買送禮年貨。過去一年，大家習慣網上購物。「禮多人不怪」，新年亦不妨向親朋戚友表達點點心意。不少網上平台提供送貨服務，大家足不出戶亦能送上心意。選購時，除了考慮親友喜好外，還要選擇健康的禮品。乾貨（如冬菇、木耳、瑤柱和蝦乾等）屬不錯的選擇，冬菇和木耳含豐富膳食纖維素，瑤柱和蝦乾則含蛋白質及無添加鹽分，能提升菜式味道並減少鹽和醬汁的使用；新鮮蔬果籃有助攝取足夠的蔬果分量，且提供豐富膳食纖維素、維他命和礦物質；茶葉、花茶禮盒易於存放並屬無糖飲品，當中茶葉更含兒茶素具抗氧化作用。當購買一些預先包裝食品時（如非油炸麵食、無鹽烤焗果仁、不添加糖乾果），應留意網上圖片中產品包裝上的營養標籤，選擇含較少脂肪、鈉（鹽的主要成分）和糖的產品。

有營團年飯 網上共聚

疫情期間仍可將人與人之間的距離拉近，有賴科技進步。當疫情未減退時，大家何不舉辦一個「網上團年夜」，各自在家中預備幾道「有營菜式」再以視像通訊見見面，吃過飯互相問好呢！想預備「有營菜式」或購買外賣食物，不妨到「星級有營食肆」查看食譜，點選「蔬果之選」（多蔬果）及「3少之選」（少油、少鹽和少糖）的菜式。

網址：restaurant.eatsmart.gov.hk

文：盧庭威

（衛生署健康促進處註冊營養師）