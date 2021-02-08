知多啲：太攰無性趣？不如調次序

【明報專訊】不少夫婦忙公事忙家事，性生活隨婚齡減少，或變成例行公事。Staycation不是情侶專利，老夫老妻也可以趁着酒店食宿優惠來一趟staycation，增添「性」趣。

平時「摸摸他」 互相調情

「結婚只是一個形式，親密感沒有理由因結緍而減退。一段關係開始時，你用幾多心思追求對方？」性治療師何慕詩表示，部分人覺得拍拖或結婚多年是「老夫老妻」，許多事情變成「老奉」，視作理所當然，或覺得不需要親密，性生活愈來愈少。這樣相處模式容易令伴侶覺得彼此只是一般家人，而欠缺情人之間的親密感。無論情侶或夫妻，日常不妨逗弄對方互相調情，「整蠱他、摸摸他，平時多少少身體接觸」。假如平日少身體接觸，性行為的觸摸可能令伴侶不習慣。

「愈少做就愈不想做」

部分夫婦生活工作忙碌，回家後無力享受性生活，於是約定在周末行房，甚或訂下每月行房次數。東華學院醫療及健康科學學院院長、性治療師邱貴生建議，如晚上太累無精力，可以早上起牀才行房。對於生活忙碌的夫婦，他認為有約定的時間總好過沒有，譬如訂下每月某些時間是完全二人世界，可以是聊天、拖手、散步、staycation、性愛等活動，不必硬性規定是性事，否則就像交功課的感覺。

何慕詩補充，有些人結婚前即使再疲倦，亦願意犧牲睡眠，與伴侶有親密行為；但結婚後一起住，認為什麼時候行房都可以，就不再覺得性愛是難得的事，而變得「老奉」。她續指，要是平日下班後要煮飯、做家務感到疲累，無精力跟另一半親密，不妨調換一下次序，完事後才洗衫煮飯。再者，長時間沒有性生活，性荷爾蒙水平會下降，影響性慾及勃起功能，可謂惡性循環，「愈少做就愈不想做，除了心態上變懶，亦因為性荷爾蒙作祟」！她提醒，需要了解另一半對性趣大減的原因，而不是約了時間行房便算了。