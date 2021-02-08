兒言自得：往事已成空，還如一夢中！

【明報專訊】新生兒深切治療部有一名病嬰死了，不久之後，他母親琳琳給我寫了一封長信，內裏盡訴她悲戚哀痛，對未來消極絕望之情，信中說回想過去日子，只覺「往事已成空，還如一夢中」。句子出自南唐末代皇帝李後主李煜的名作《子夜歌》，全文是「人生愁恨何能免，銷魂獨我情何限！故國夢重歸，覺來雙淚垂。高樓誰與上？長記秋晴望。 往事已成空，還如一夢中。」本來是李煜國破家亡之後，有感過去當皇帝的前塵往事，有如南柯一夢而作。琳琳卻是經歷了夫死子喪，萬念俱灰，以往的快樂日子一切成空，信中更流露輕生之意。

救媽媽安全帶 卻成胎兒奪命索

說起琳琳的遭遇，的確是挺可憐的。他和丈夫都是專業人士，生活過得很不錯。懷了孩子後，琳琳覺得自己的生活更充實更有意義，把所有公餘時間都拿來為孩子出生作準備，除了購置嬰兒服裝用品和佈置嬰兒房間，更用心閱讀了一大堆育嬰書籍；和丈夫閒談，話題也離不開孩子，夫婦倆整天憧憬着的，都是未來日子的養兒之樂。

怎知天降橫禍，粉碎了琳琳的美夢。那天距離預產期只有一星期，她丈夫駕車和她回娘家晚膳，怎料途中發生意外，一輛迎面而來的貨車，突然過線向他們車子司機位直撞，琳琳丈夫首當其衝，送院後不久便告不治；琳琳幸有安全帶和氣墊保護，只受了點輕傷，但意想不到的，是救她一命的安全帶，卻成了她腹中胎兒的奪命索。撞車時胎兒和子宮受到安全帶重壓，弄到臟腑損傷及胎盤剝離，送院後醫生要為琳琳馬上緊急剖腹生產。孩子出生時已是奄奄一息，有嚴重缺氧徵狀，在深切治療部搶救了好半天才穩定下來，但往後數天情况反反覆覆，5星期後終因感染及多器官衰竭併發症夭折。

失去至親 怨天怨人怨己

琳琳給我寫信，想來是心中鬱結多日，傷痛情緒冀求宣泄。信中講述了孩子住院期間她的心路歷程：「 Peter（她丈夫的英文名）不幸枉死，我痛不欲生，唯有把一切希望都放在BB身上。雖然醫生都說他的情况嚴重，我總覺得他會有復元的一天。過去那段日子，你知不知道你們（指醫護人員）害得我多慘？每次醫生告訴我孩子情况穩定，都令我興奮莫名，可是開心沒多久便有醫生或護士說孩子情况轉差，令我心如刀割。每天晚上聽到電話鈴聲，我都膽戰心驚，害怕醫院有什麼壞消息。我獨力承受這反反覆覆折磨的慘處，醫生你知道嗎？」像許多遭逢不幸的人一樣，琳琳信中也流露怨天地不仁，「何必偏偏選中我」的怨氣：「我沒有做過什麼壞事，我比許多人都奉公守法，我和Peter都是虔誠教徒，為何上天對我如此，奪去我丈夫、兒子的性命？」信的末段，琳琳還表露了很明顯的自責之情，「那天晚上Peter本來是不想外出的，要不是我堅持回我爸媽家吃飯，也不會害了Peter和BB。要是我知道安全帶會傷害BB，我也不會用安全帶的，我真是太自私了」。

琳琳信中抒發的怨天怨人怨己之情，是失去至親的家屬的典型想法。身為醫者，要懂得及願意花時間解開她的心結。許多人以為醫生只是開藥或做手術治病，這和醫生的目標真是相差太遠了。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）