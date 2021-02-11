吾生有杏：院長醫生周記（137）：色香味的背後

【明報專訊】長年累月的疫情，令不少人反思如何改善飲食習慣以提升自己的健康。過去30多年，香港人的飲食健康的確是每况愈下。

香港中文大學醫學院研究指出，1990年代大約有一半香港人的飲食習慣合乎國際普遍認同的健康標準。可是最近幾年，不到百分之三十的香港人達標，這個觀察亦可能解釋為何大腸癌、肥胖、糖尿病、代謝綜合症（metabolic syndrome）、小兒濕疹及心臟病等愈來愈普遍。

何謂健康飲食？近年有多項研究指出，地中海式飲食（Mediterranean diet）可以促進健康。地中海地區的飲食着重魚、穀物、纖維、健康脂肪及以植物為本的蛋白質，而飽和脂肪、糖、紅肉及奶類製品則盡量減少。那是否代表我們要多吃橄欖，或要更多幫襯那些有地中海特色的餐廳呢？

乳化劑無孔不入 增糖尿腸癌風險

其實早於20年前，中大醫學院內科及藥物治療學系胡令芳教授的研究已指出，廣東一些地區例如番禺的飲食健康可以媲美地中海。以往香港人的飲食以穀物、新鮮蔬菜及魚類為主，但是我們最近的研究卻發現，只有百分之二十的香港人仍然保持着上一代傳下來的廣東飲食文化。如果我們希望食得更健康的話，除了仿效地中海飲食文化之外，相信也值得向祖父母學習，參考他們當年的飲食之道。

食物要色、香、味俱全是人之常情，可是現今食品加工過程為求達到更吸引的色澤及更嫩滑的口感，往往會加上不少添加劑（food additives），當中的乳化劑（emulsifiers）尤其令人擔心。所謂乳化劑，簡單來說就是一種合成品，令食物的水分及油分混合得更好，使食品的外觀更吸引及口感更香滑。還記得小時候的沙律醬不含乳化劑，放在雪櫃不久後，水分和油脂便會分開上下兩層。但現今大部分的雪糕、蛋黃醬、人造牛油、沙律醬、低脂麵包醬、忌廉、朱古力、花生醬、焗製食物如蛋糕及意粉等等，都加上乳化劑，基本上是無孔不入。常用於食品的乳化劑包括carboxymethylcellulose（CMC）及polysorbate 80（P80），市民大眾不妨在選購食物時，留意一下包裝上的食物標籤。

雖然美國食品及藥物管理局（FDA）要求製造商列明乳化劑的成分是否符合法例要求（GRAS - Generally Recognized As Safe），但FDA卻沒有考慮這類食物對於那些長期依賴加工食品的人士的健康。自2015年開始，已有愈來愈多的科學研究指出乳化劑會破壞腸道微生態，從而增加患上肥胖、糖尿病、代謝綜合症、克隆氏症及大腸癌的風險。

踏入新一年，希望大家能夠食得更健康，從而減低患上各種疾病的風險。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

[健康]