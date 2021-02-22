20歲前受傷 再脫位風險達90％ 慣性甩骱 伸懶腰都出事

線錨釘修補——肩關節內視鏡下，紅箭嘴所指是肩唇撕裂，黑箭嘴所指是利用線錨釘將撕裂肩唇重新修補在關節盂。（作者提供）

年紀有影響——多項研究顯示，出現慣性肩關節脫位，與患者第一次受傷年齡有關。其中一項研究指出，受傷年齡小於20歲，有近90%再脫位風險。（Nusara Promsiri@iStockphoto）

【明報專訊】如果大家有看過電影《激戰》，相信會對最後一幕拳賽留下印象，張家輝飾演的拳手以肩膊「甩骱」解圍，神奇地轉身以一記重拳擊倒對手。拳擊比賽和很多運動一樣， 運動員經過長時間高強度訓練和比賽，已經五勞七傷。戲中張家輝被對手打至肩膊甩骱，輕描淡寫說自行將骱位駁回原位。其實，運動員如曾多次甩骱，屬復發性肩關節脫位，需要醫學檢查和治療。

肩膀是上身最靈活的關節，可以做出360度大幅度運動。它屬於球窩關節（ball and socket joint） ，由肱骨頭（humeral head）和關節盂（glenoid）組成。肩關節脫骱是指肱骨頭從關節盂中脫離，大部分初次脫骱都是受到外力拉扯所致，這情况經常發生在運動員身上。肩唇（labrum）包圍關節盂周圍，是關節盂外緣的緩衝擋（bumper effect），讓肱骨頭在運動時不會脫位。

肩膀呈方形 疼痛腫脹

肩關節脫位，患者肩膀位置會疼痛和腫脹，肩膀沒法運動，外觀上也有明顯變形，脫位的肩膀會呈方形（squaring of shoulder）。初次肩關節脫位通常在創傷後發生，因為關節僵緊，患者很難自行復位。臨牀診斷可以確定肩關節脫位情况，X光則可以檢測患者有否骨折，以及復位後肩關節位置是否良好。如果骨折嚴重，需要電腦掃描確定骨折範圍。另外，磁力共振掃描則可以更有效檢查肩關節肩唇組織有否撕裂和移位，特別是接受手術的患者，需要確定組織撕裂的程度。

肩唇撕裂 肱骨頭凹陷骨折

肩關節脫位最受影響是「緩衝擋」，即肩唇。因為超過90%肩關節脫位都是肱骨頭向前方脫位（anterior dislocation），在關節盂前方的肩唇最容易出現撕裂。因肩關節脫位而出現前方肩唇撕裂，就稱為「班卡氏病變」（Bankart lesion）。大部分班卡氏病變只是影響肩唇，但部分嚴重脫位可同時引致骨膜（periosteum）受損甚至關節盂骨折。如肩唇和骨膜撕裂並向前移位，便形成前肩唇韌帶關節損傷（ALPSA lesion）。而連接着碎骨（bony fragment）的肩唇就稱為「骨性班卡氏損傷」（bony Bankart），此類型較嚴重的肩唇損傷，修補也更為困難。

肱骨頭脫位時會撞擊關節盂和肩唇，所以除了肩唇受傷外，肱骨頭也會出現相對應的凹陷性骨折，稱為「希爾沙克病變」（Hill Sachs lesion）。當凹陷性骨折範圍較大時，肱骨頭在脫位時有可能卡在關節盂（locked dislocation），以致無法復位。

關節組織鬆弛 惡性循環

相比起初次肩關節脫位，慣性肩關節脫位患者在脫位後炎症反應比較小，關節也較鬆弛，患者較容易自行復位。但是，重複肩關節脫位會令肱骨頭、關節盂和肩唇的損傷更為嚴重，鬆弛和不穩定的關節組織更容易脫位，形成惡性循環。慣性肩關節脫位也會為日常生活帶來危機，患者會刻意避免某些動作，但一些簡單動作例如伸懶腰、舉手按電梯等足以引致肩關節脫位。

什麼人會出現慣性肩關節脫位？多項研究顯示和患者第一次脫位的年齡有關。簡單而言，愈年輕出現脫位，再出現脫位風險愈高。其中一項研究指出：

‧受傷年齡小於20歲，有近90％再脫位風險

‧受傷年齡大於50歲，有近10％再脫位風險

■治療

線錨釘修補肩唇 恢復肩關節穩定

第一次脫骱後，絕大多數患者都毋須手術復位，醫生用輕度麻醉讓患者肌肉組織放鬆，再利用牽引方法，如： Hippocratic technique，將肱骨頭重新復位至肩窩之中。病人在首6星期以矯具保護不穩定的肩關節，待受傷軟組織復元，再配合物理治療恢復肩關節運動幅度和強化肌肉。

但若是慣性肩關節脫位，便需要手術恢復肩關節的穩定度。手術主要是修復肩關節的受損肩唇組織。現在手術多數採用肩關節內視鏡，利用線錨釘將撕裂的肩唇重新修補在關節盂之上，以回復肩唇的緩衝擋作用。如果「骨性班卡氏損傷」和「希爾沙克病變」範圍廣泛，則需要再作相對應修復。患者在術後首6星期需要佩戴肩部矯具。待組織穩定後，就開始一系列復康運動，包括肩關節幅度訓練 ，當達到全幅度活動後，再做強化肌肉力量的訓練。大部分患者在3個月後可重回比賽場。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com