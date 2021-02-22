醫徹中西：中西醫制定「兵法」 互補抗乳癌

考慮相互作用——中西藥並用的困難是要考慮西藥和中藥的相互作用，亦即平日所講會否「撞」。（YinYang、onairjiw@iStockphoto）

【明報專訊】久不久在門診遇到一些乳癌病人，本來可以手術切除根治，但病人選擇另類療法，沒有接受正規治療。過了一段時間，發覺腫瘤愈來愈大而且開始潰瘍，甚至伴發淋巴或遠處擴散，影響了根治機會。

原來我的觀察在文獻上亦有記載。美國耶魯大學在2018年發表文獻，回顧2003至2014年病人資料庫，有超過190萬病人（包含4種癌症）當中發現有些病人只用另類療法，沒有接受西醫正規治療，死亡率高1倍；而乳癌病人死亡率甚至高4倍。但同時使用西醫治療和另類療法的病人，生存率沒有減低。這樣說明利用另類療法問題不大，但決不可忽略西醫和正規治療。

針灸緩解潮熱 助止痛止嘔

那麼中醫又如何？在我看來，中西醫結合是互相補足，若能夠妥善利用中西這兩種療法，在治療乳癌方面可以達到1+1大於2的效果。

以針灸為例，即使在西方社會，特別是美國，非常接受針灸作為乳癌輔助治療。現在已有足夠科學證據，證實針灸能夠幫助乳癌不同徵狀，如有效緩解因接受口服荷爾蒙藥所產生的潮熱；另外，針灸可幫助止痛、止嘔和增加體力；不少病人接受化療後都會有情緒緊張和失眠的徵狀，這個時候針灸可以幫忙。以上列舉都是美國醫學界認同針灸功效，因以上問題接受針灸亦都得到保險保障。

中藥改善恢復期體質

針灸在西方社會被廣泛接納，中藥呢？這方面西方研究較少，接受程度亦較低；反而香港和其他華人社會，利用中藥治療癌症比針灸較為普遍。中藥在乳癌治療各個階段可以發揮不同作用，例如病人手術後化療，可利用處方中藥來減輕各種副作用，如嘔吐、腹瀉、手腳麻痹等。在癌症完全消失後，即影像或抽血都驗測不到癌細胞，透過中醫四診，很多時會發現病人體質還有一些偏差，例如痰濕過盛又淤血阻塞。利用中藥活血化瘀化痰濕，固本培元，改善體質，可避免疾病死灰復燃。所以在疾病恢復期，切不可掉以輕心。西醫在這階段，除了某些病人需要荷爾蒙藥之外，並沒有其他治療，而中醫藥在這方面可以發揮所長。

另一方面，對於轉移了的乳癌，西醫有很多不同藥物作出針對性治療。除了傳統化療，還有標靶藥、荷爾蒙藥、免疫療法，甚至是以上各者混合使用。加上不少病人，例如部分骨轉移病人，接受高劑量電療可有效控制病情。現在腫瘤科對於治療乳癌，可以用的「招數」多不勝數。中醫也有不少「招數」，按照病程和體質，辨證論治，例如有病人接受西藥治療後，出現胃口欠佳、手腳無力、肚瀉等脾胃氣虛徵狀，可以透過中藥如香砂四君子湯健脾胃補氣；有病人體內熱毒非常厲害，可用黃連、蒲公英、白花蛇舌草等中藥清熱解毒抗癌。以上只是例子，實際用藥要因病人而異。

掌握中西藥藥性免「撞」

中西藥並用的困難是要考慮西藥和中藥的相互作用，亦即平日所講會否「撞」。不少西藥需要透過肝臟不同酵素分解或激活，而各種中藥對於西藥代謝的影響存在很大未知數。可幸的是，現在我們有一定數量文獻和資料，可以尋找中西藥之間會否「衝撞」及其影響大小。加上臨牀醫生對中藥和西藥藥性掌握，定期為病人驗血和跟進治療進度，所以臨牀上影響並不大。

除了中西藥衝撞的問題外，中西醫如何在乳癌不同階段的切入點，並沒有很清晰答案。即何時用西醫，何時用中醫，何時中西醫共用等，是複雜問題，很難透過一個或幾個第三期臨牀研究所能夠解答。更重要的是像下棋一樣，定下不同「策略」，這方面有待中西醫兩方專家一齊去制定「兵法」。

在浸會大學中醫藥學院榮譽教授余秋良帶領下，中西醫結合學會得到創新科技署資助，將雲集中西醫專家，一起制定關於乳癌治療的中西醫協作策略，希望日後能夠為乳癌病人和乳癌中西醫研究，帶來突破。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）