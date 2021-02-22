玩3分鐘=緩步跑30分鐘？ 「球中球」 運動效果被誇大

健身新玩意——健身產品五花八門，坊間有一類太極球中球，聲稱轉動球體數分鐘可達運動效果，亦可紓緩肩頸痛，背後有沒有根據？（朱安妮攝/明報製圖）

【明報專訊】疫情下，不少人添置了輕便家居運動器材，實行在家運動。選對工具，事半功倍。

坊間有一種「球中球」，稱太極氣功球或太極健身球（下稱太極球中球），售價逾千元；聲稱成年人「玩3分鐘可有30分鐘的運動量」，可揈走脂肪；小朋友則可訓練手眼協調。太極球中球內裏有小球或鋼珠在球內滾動，宣稱能產生「螺旋動力」及「全身震動訓練」，到底有沒有科學理據？

香港人追求效率，做運動亦不例外，有藝人推薦太極球中球，聲稱透過轉動球內鋼珠，產生磁場及「螺旋動力」，30秒內讓全身肌肉運動，加快心跳率、新陳代謝，「3分鐘集中式訓練，可達到30分鐘緩步的健康效果」。

香港理工大學應用物理學系副教授曾遠康指，只靠鋼珠在球內轉動，未必可產生磁場，「即使有磁場都微到極」。而螺旋動力，其實屬圓周運動（circular motion），當轉動球體，會為鋼珠提供力量，令鋼珠旋轉。若有足夠力量，鋼珠可維持在同一軌道上旋轉；當力量減少，鋼珠會「螺旋式跌落球底」。從物理學角度來看，螺旋動力只是用作形容物體運動軌迹。

訓練肌肉群組少

香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德指，暫時未見有研究指出磁場可加快心跳及新陳代謝。而按生理學原則，運動時用到肌肉群組愈多，能量消耗愈大。單靠手持太極球中球轉動鋼珠，理論上只局部訓練手部肌肉，涉及肌肉群組很少，而且「任何運動，都沒可能3分鐘內有好大的能量消耗」。

明愛專上學院物理治療學副課程主任、註冊物理治療師蔡靜雯補充，要達至加強心肺功能、改善血液循環、促進新陳代謝，運動時數十分重要，「只做5分鐘（帶氧運動），運動量不足以改善血液循環、促進新陳代謝」。成年人每星期應至少做5次、每次最少30分鐘中等強度的帶氧運動。在物理治療中亦未見與「螺旋動力」有關的治療理論。她提醒，轉動太極球中球動作急促和重複，若不小心有可能會「chok親手」，導致肌肉、關節勞損。

另外，太極球中球又聲稱可以「震動頻率」改善骨質疏鬆。蔡靜雯指，為骨質疏鬆患者安排物理治療時，物理治療師有時會以全身震動訓練（whole-body vibration training，WBVT）為輔助，病人在震動平台上，透過水平或垂直震動，誘發肌肉收縮，並重複刺激骨骼，增強肌肉力量及增加骨質密度，「原理就如幫肌肉及骨頭做負重運動一樣」。惟全身震動訓練屬長期訓練，需時半年至一年，儀器使用頻率為30至50赫茲（Hz），現時未有其他儀器可讓病人在家居接受全身震動訓練。

另一種款式的太極球中球，球內有軌道供小球運轉，稱可訓練手眼協調。蔡靜雯觀看圖片後估計，「球中球」軌道屬三維設計，小球以不同角度轉動，可訓練手眼協調，令手腕動作更靈活，與物理治療中手眼協調訓練類似。惟「球中球」動作基本是放在胸前，以手腕、上肢做協調運動，只能訓練上肢靈活，未必可訓練到肌肉力量，「其他運動都要做，這只是較有趣味的方法，訓練上肢靈活度」。

代替品多 毋須花大錢

雷雄德補充，手持任何一個物件做動作均可以訓練手眼協調，以打羽毛球為例，發球、打高遠球、扣殺等都要運用手眼協調；而太極球中球是個富趣味的訓練手眼協調方法，「但可以有好多東西代替」；簡單如小丑表演用海綿球拋接，亦是典型訓練手眼協調的動作，「不需要花大錢買器材」。

他笑言，「人會傾向選擇做有趣味的東西，如果做完感到開心，對身體又沒損害，我們都不介意你做」。

文：姚穎彤

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

立即去片，學習簡易毛巾操：bit.ly/3bdoH6R