鬆一鬆：簡易毛巾操 拉走肩頸痛

【明報專訊】想在家運動「鬆一鬆」，又不想花錢買器材？簡單一條毛巾，早、午、晚做一次毛巾操，已可伸展並放鬆肩袖肌群及胸肌，改善肩關節柔軟度及寒背，舒筋活絡！

運動貼士：

‧坐在有椅背的椅子，避免向後跌倒

‧保持身體挺直

‧若沒有毛巾，可縮短頸巾長度至肩膀寬度代替

‧毛巾操不屬勞損動作，多做無妨

伸手推前

目的：訓練肩膀、手肘柔軟度

1. 雙手拉緊毛巾兩端，橫放於肩膊水平，手肘屈曲，毛巾貼近胸口

2. 雙手向前推，維持5至10秒，返回原位

3. 重複10次

手往後推

目的：伸展胸部肌肉，改善寒背

1. 毛巾放在背後，雙手握毛巾末端

2. 挺直身體，手臂伸直向天花板方向拉高

3. 維持5至10秒，返回原位為1組，重複10次

手往上舉

目的：訓練肩膀、手肘柔軟度

1. 雙手拉緊毛巾兩端，橫放於大腿，手肘伸直

2. 雙手向上舉高至最高點，維持5至10秒，返回原位

3.重複10次

身往後轉

目的：伸展腰部肌肉、訓練肩膀柔軟度

1. 雙手拉緊毛巾兩端，橫放於肩膊水平，手肘伸直

2. 將上身向左旋轉，直到腰部收緊及伸展

3. 維持伸展5至10秒，還原至中間，將手放低

4. 重複步驟1至3，向右旋轉

5. 左右伸展為1組，重複10次

身往側傾

目的：伸展肌肉、訓練肩膀柔軟度

1. 雙手拉緊毛巾兩端，橫放於肩膊水平，手肘伸直

2. 雙手向上舉至最高

3. 將上身向左側彎，直到腰側拉長

4. 維持伸展5至10秒，還原，將手放低

5. 重複步驟1至4，向右側彎

6. 左右伸展為1組，重複10次

示範：註冊物理治療師蔡靜雯