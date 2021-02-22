兒言自得：疫苗爭奪戰

【明報專訊】新冠疫情，突顯了許多醫療上分配不公平的現象。單是疫苗的供應，富有國家壟斷了絕大部分歐美藥廠製造的疫苗，好像美國的訂購額，便比人口所需多出數倍；加拿大更誇張，訂購了的疫苗足夠每人接種9次之用；歐洲各國，甚至香港也不遑多讓；總之出得起錢，便盡量搶購，哪管他人死活。除了銀彈之外，似乎綜合國力強弱，對這場疫苗爭奪戰也起決定作用，例如加拿大雖向各大藥廠下了不少訂單，可是疫苗都優先落入美國手中，國民引頸期盼疫苗解困，還在望穿秋水，國力不及，徒呼奈何。

發達國家為新冠疫苗爭個你死我活，窮苦國家卻連爭的份兒也沒有；雖然疫情不遜歐美，甚至可能有過之而無不及，但礙於沒錢，只能眼巴巴的看人家你爭我奪，反正國民死於其他傳染病的每年不知多少，多了新冠是雪上加霜，但已見怪不怪。

疫苗無賺頭 瘧疾誰關心？

其實，窮苦國家在醫療資源分配上，受到不公平待遇是常態。就以肆虐非洲和東南亞地區的瘧疾為例，每年奪去70至80萬兒童的生命，另有百萬計受感染兒童患上重病，但這個自古已有的傳染病，有效疫苗至今尚未面世，這固然和研發瘧疾疫苗技術上有許多困難有關，但另一主因是「用家」國家都是貧窮戶，付不起錢，藥廠當然不會投資在沒錢賺的生意。近年瘧疾疫苗的研究有點突破，還不是多得其他有心人，例如蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）的支持。要藥廠大發善心，照顧窮國黎民，那是緣木求魚。

藥業巨擘向錢開眼，為了利潤甚至不惜打壓窮國；典型例子是廿多年前的愛滋病藥物一役。當年南非飽受愛滋病毒蹂躪，但由於擁有專利的藥廠把愛滋藥物價格抬高（每名病人每年1萬至1.5萬美元），對窮國病人來說根本是遙不可及。南非在非洲諸國中已算富裕，但平均每1000名病人只有1人可獲藥物治療。有見及此，南非政府決定立法，引入巴西和印度製造的仿製藥物（generic drug），以救黎民於水火。豈料竟有超過40家藥廠興訟，包括那些財雄勢大的跨國企業，企圖阻止南非政府這立法意圖。事件引起全世界醫護人員的公憤，更觸發了大規模的簽名運動，抗議這些藥廠的無恥行徑，支持南非政府的立場。當年我也參加了這簽名活動，後來藥廠因為眾怒難犯，終於退讓，不少非州國家因而可以享用較廉價的愛滋藥物，挽救了不少人命，回想起來也覺得安慰。

今次的新冠全球疫症，暴露了人性的黑暗一面，國與國之間只講利益，什麼道義規條全給拋到了九霄雲外。除了疫苗是爭奪對象，疫症初期，國與國之間，甚至在美國州與州之間，為了爭奪口罩、保護衣物及其他醫療用品，鬧個不亦樂乎。富國對窮國的援助，平時已經許多是口惠而實不至，今次似乎連口惠也省下；只有中國是實實在在的向一些發展中國家贈送物資，甚至疫苗，真是「疫境見人心」。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）