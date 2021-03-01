姿錯能改：挺腰收腹紮馬 扶抱轉移中風者

【明報專訊】中風是突發腦血管疾病，影響患者活動能力及情緒。家人要肩負起照顧責任，這個突如其來的生活轉變，會令大家徬徨及飽受壓力。在日常照顧中，照顧者一不留神，大家都有受傷風險。正確照顧技巧，既能保障患者安全，亦能避免照顧者受傷。以下是一些家居扶抱及轉移的照顧技巧。在扶抱轉移患者之前，照顧者需要清楚知道患者的活動能力及需要什麼程度的協助；事前，必須告知患者將要做什麼動作，讓患者配合。如有疑問，建議諮詢物理治療師再作評估。

1. 由坐至企（患者可獨立完成）

‧確定周圍環境沒有障礙物

‧建議患者不要靠背，坐前一點

‧雙膝微屈曲，腳尖向前，雙腳平放於地面上

‧健側手握椅子扶手

‧身體向前微彎

‧預備好後，健側手握椅子扶手借力，雙腳同時用力伸直，站起來

2. 由坐至企，再由企至坐

（需要照顧者協助）

預備動作：

‧照顧者站在患者側，盡量緊貼患者身軀

‧照顧者將手伸進患者肩膀下，用手或前臂由下向上承托肩膀位置

‧另一隻手放在患者盆骨底部

站立動作：

‧患者健側手握椅子扶手

‧協助患者上身向前傾

‧照顧者承托患者上臂的手要屈曲

‧在盆骨底部的手要用力向前及向上承托患者：

‧照顧者發號施令，患者腳要用力，照顧者同時用手協助患者站起來

‧照顧者發力時必須保持腰挺直，運用下肢發力

坐下動作：

‧若需要坐下，患者應先確保雙腿觸碰到椅子，並將健側手握椅子扶手

‧協助患者上身向前傾及彎曲雙腿，然後坐下

3.從牀至椅（患者可獨立完成）

‧確定環境周圍沒有障礙物

‧椅子以90或45度貼近牀邊，擺在患者健側

‧患者向前移動，雙腳平放於地面，雙膝微屈曲向後收，腳尖向前；健側手握椅子扶手；身體稍微向前屈

‧預備好後雙腳發力企，好手同時按住扶手借力

‧站起來後身體轉移並坐在椅子上

4.從牀至椅（需要照顧者協助）

‧指示患者坐至牀邊，健側手握椅子扶手

‧照顧者將手伸進肩膀下，用手或前臂由下向上承托肩膀位置

‧另一隻手放在患者的盆骨底部

‧照顧者發號施令，與患者一起發力

‧照顧者必須保持腰挺直，運用下肢發力，提起患者臀部至離開牀邊（患者毋須完全站直）

‧離開牀邊後，將患者轉移到椅子方向，照顧者要同時踏步

‧扶抱時照顧者切勿彎腰或轉腰，必須保持腰背挺直，收腹及紮穩馬步

文：姚憶然（聖雅各福群會中風復康計劃註冊物理治療師）