養生帖：口罩下依然白滑

【明報專訊】過去一年，疫情令生活方式大為改變。雖然大家對戴着口罩生活已經習以為常，但相信很多人還是期待着一天，可以無阻隔地盡情呼吸新鮮空氣，期待面部肌膚自由地感受陽光和清風，期待張開雙臂擁抱久違的友人，期待和親戚朋友聚餐暢談的歡愉。但當下，我們只能沉住氣等待和忍耐。

調氣活血 養顏去斑

心情低落令氣血流通不暢，皮膚失榮，黃褐斑、皮膚暗啞和經久不退的暗粒隱藏在口罩後，留下痕迹。清代醫家王清任所言：「周流之氣通而不滯，血活而不瘀，氣通血活，何患不除。」中醫學認為皮膚變化是人體氣血的外在表現，理氣和血為重要治療手段。

介紹齊魯濱州鄭氏養顏去斑湯，調氣、養血、和血、活血並用，待口罩毋須再戴的時刻來臨，每個人都展示更好的自己。此外，每晚洗面後薄薄塗擦凡士林，用刮痧板沿肌肉走行方向疏離皮下筋膜，不但有利代謝、改善膚色，還有瘦面的效果。

■齊魯濱州鄭氏養顏去斑湯

材料：益母草15克、當歸15克、白芍15克、香附10克、柴胡5克、白芷10克、紅花10克、甘草10克。根據體質調整加減，如皮膚乾燥皺紋深，加菟絲子20克、玉竹10克；皮膚油膩或有暗粒，加薏苡仁30克、僵蠶10克、白朮10克

做法：水煎內服

文：董爽（香港大學專業進修學院課程總監）