除腎石 亂食草本不如飲水

10級痛？——有指生腎石猶如生仔10級痛，醫生指腎石在腎臟未必會引起痛楚，但若腎石跌入輸尿管則會導致疼痛。（chachamal@iStockphoto）

【明報專訊】本周四（3月11日）是世界腎臟日，旨在提醒大家關注腎臟健康。

腎結石常見於中年男士，坊間有不少腎臟保健品，例如消石丸、清腎劑，標榜有助溶解結石、維持腎臟清潔功能等。實際功效如何？生活中如何保護腎臟健康？

少飲水 尿液過濃易結石

尿液由腎臟製造，經過輸尿管、膀胱、尿道排出體外。泌尿外科專科醫生樊志偉表示，尿液中含有許多礦物質，若飲水量不足，礦物質濃度太高便會形成結晶，積聚後漸漸會變成結石。在腎臟內形成的結石稱為腎石，結石亦可出現在輸尿管、膀胱等部位，但大多是從腎臟掉落。輸尿管、膀胱、尿道甚少會生成結石，原因是尿液流動速度較快，沉積物難以在此聚積。除非是小便經常「屙唔清」，容易有沉澱。

根據結晶體物質，結石可分為不同種類，例如草酸鈣結石、磷酸鈣結石、尿酸結石、磷酸銨鎂結石（鳥糞石）、胱氨酸結石，當中以草酸鈣結石佔大多數。

迷迭香 洋薊難有顯著療效

針對結石，市面出現不少消石丸、消石素、利石素等產品。明愛專上學院健康科學院高級講師、註冊藥劑師陳潁琳指出，坊間的消石丸大都沒有註明消除哪類結石；而且結石種類要化驗才知道，胡亂服食消石丸未必能改善病情。

消石丸聲稱能溶解結石，有助從小便中排出，常見成分有洋薊（又名雅枝竹，artichoke）、迷迭香、天然利尿劑等。陳潁琳表示，洋薊是地中海菜式的常見食材，含有豐富纖維。由於草酸鹽可與鈣結合形成草酸鈣，或會導致結石；而大量膳食纖維可令腸道減低鈣質的吸收，故理論上可以減少結石，但效果比較溫和，對治療結石未必有顯著效果。至於迷迭香，雖然具有輕微的消炎作用，但對於結石患者作用不大。網上更流傳將迷迭香滴於膠囊內服或塗抹在腹部，聲稱可治療結石。陳潁琳指此說法沒有根據，任何外敷物質都不能到達內臟器官。

利尿劑可致低血鈉、低血鉀

部分消石丸含天然利尿劑成分如熊果，可以增加排尿量及次數，有助排出體積較小的結石；但必須同時補充水分，以免造成電解質失衡。「飲得水多都會利尿，沒有特別需要食具利尿功能的補充品。」陳潁琳提醒，利尿劑可引起低血鈉、低血鉀等副作用，長期服用，即使是輕微利尿功能，也可以導致電解質失衡，造成抽筋、惡心、嘔吐等徵狀。

跳繩加快排石？ 無科學實證

樊志偉表示，草酸鈣結石、磷酸鈣結石、尿酸結石較容易於酸性尿液形成，有可能藉着改變尿液酸鹼度來溶解結石，惟目前未有確實科學證據，證明消石丸能夠消除或溶解結石。有產品說明建議患者配合每天跳繩100次，加快腎石排出體外，同樣未有科學實證支持。

樊提醒，雖然部分產品宣稱有實驗證明、醫學文獻支持，市民要小心判別研究數據是否可靠，譬如有沒有隨機對照試驗（randomized controlled trial）及大量實驗得出結論。一個可信的研究報告，不但實驗組與對照組的年齡、性別、身體狀况要類近，而且樣本數目要足夠，樣本太少會導致誤差較大。如有疑問，應諮詢醫生或藥劑師意見。

跌入輸尿管、排出致疼痛

結石未必會引起疼痛，很多時身體檢查才發現。樊志偉表示，腎石在腎內一般不會痛楚，但若引起阻塞或跌入輸尿管，排出結石過程會引致疼痛。「我不會建議食消石丸，有徵狀不如去看醫生，由醫生診斷和給出治療方案。」病情嚴重可能出現小便帶血、發炎、腎衰竭，有病徵者應盡快求醫，以免延誤治療。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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