護腎：尿液微淡黃最佳 透明或飲水過量

【明報專訊】身體的代謝廢物經腎臟過濾成尿液，市面有保健產品聲稱能保護腎臟健康，保持腎臟正常過濾功能。明愛專上學院健康科學院高級講師、註冊藥劑師陳潁琳表示，護腎方法不外乎多飲水，但留意不要一次飲太多水，以免對腎臟造成負擔。一些職業司機為了減少如廁次數而少飲水，導致身體缺水，對腎臟傷害很大。長期未經醫生指示下服用含利尿劑成分／功用的保健品，加上日常飲水不足夠，有可能加劇對腎臟的損害。

飲水與健康息息相關，生腎石主要原因與飲水不足有關。泌尿外科專科醫生樊志偉指出，多飲水增加排尿量，可降低尿液濃度（尿液顏色較清淡），能減少結石形成或復發率達八成。尿液顏色呈微微淡黃色為最佳，完全透明反而不理想，反映飲水過量，稀釋血液中的電解質，影響心臟、腦部運作。一般而言，每日約1500cc的尿量（初時可用量杯量度）為參考，依個人生活習慣調整喝水量。若嫌開水淡味，可以飲檸檬水。檸檬水中含有檸檬酸，有助減少結石形成。

「沒有藥或食物可以補腎，只能避免弄壞腎臟。食過多肉類會增加代謝廢物，令腎臟『操勞』，經常挑戰個腎，佢咪頂唔順！」樊志偉建議，飲食上注意不要過量進食高草酸食物，如豆類、菠菜、堅果、茶，少吃高脂肪、高蛋白質、高鹽食物，多吃蔬果，均衡飲食。

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