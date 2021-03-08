知多啲：按穴、清潤飲食 靜心寧神

清淡滋潤——心火盛的人可進食百合（上圖）、麥冬、蓮子（下圖）等清淡滋潤的藥材食材。（資料圖片/PeterHermesFurian@iStockphoto）

【明報專訊】心臟是循環系統中的主旗手，把血液中的氧分和營養供應全身。腎臟負責調節水分和血壓，維持體內水平衡，亦負責過濾血液，控制電解質平衡和維持體液酸鹼度等。研究發現心臟具有內分泌功能，心肌細胞分泌的肽類激素能和腎臟直接交流，藉此調節血壓和水分平衡。當中，心房利鈉肽（atrial natriuretic peptide, ANP）直接作用於腎臟的心鈉素受體，並且提高腎小球過濾率，增加排尿量及促進排除鈉離子。

心腎之間的配合，與高血壓和心血管疾病有密切關係。研究顯示，心或腎其一器官出現急性或慢性功能變化，亦會影響另一器官的功能，專家稱為「心腎症候群」（cardio-renal syndrome, CRS）。因此，不難發現心臟病患者的腎功能特別容易受影響；慢性腎病（chronic kidney disease, CKD）患者罹患心血管疾病的風險亦比一般人高。

解決心腎不交的難題，可透過改善日常生活習慣，勞累捱夜、工作壓力、辛辣上火食品和性生活過度等應盡量避免。每晚花幾分鐘按摩穴位，「勞宮穴」和「湧泉穴」分別屬水和火，位於手心和腳心上，能疏通體內氣機促進陰陽相合，調節上熱下寒的情况。食療方面，建議選擇百合、麥冬、蓮子等清淡滋潤的藥材食材。最後，緊記要保持心境平靜。沒有「心火盛」，自然就會健康長壽！